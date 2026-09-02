باشگاه خبرنگاران جوان - علی دارابی قائم مقام وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در آیین افتتاحیه دبیرخانه رویداد گردشگری مهر شیراز، با اشاره به ظرفیتهای گردشگری تاریخی، فرهنگی، طبیعی فارس، اظهار کرد: این استان یکی از مهمترین قطبهای گردشگری ایران است.
او با بیان اینکه فارس نگین گردشگری کشور است، افزود: وجود آثار ارزشمند تاریخی همچون تختجمشید، پاسارگاد، نقشرستم و مجموعههای تاریخی و فرهنگی شهر شیراز، در کنار ظرفیتهای طبیعی و مذهبی، فارس را به مقصدی کمنظیر برای گردشگران تبدیل کرده است.
معاون میراث فرهنگی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ادامه داد: فارس تنها به آثار تاریخی شناختهشده محدود نمیشود، بلکه این استان مجموعهای متنوع از میراث ملموس و ناملموس، آیینها و رسوم سنتی، صنایعدستی، هنرهای بومی، جاذبههای طبیعی و ظرفیتهای گردشگری مذهبی و فرهنگی را در خود جای داده است.
دارابی گفت: با این حال بهره گیری هدفمند از این ظرفیتها ضروری است.
او عنوان کرد: توسعه زیرساختهای گردشگری، معرفی بهتر جاذبههای کمترشناختهشده و حمایت از فعالان حوزه گردشگری و صنایعدستی میتواند زمینهساز افزایش ماندگاری گردشگران و رونق اقتصادی استان باشد.
دارابی با بیان اینکه فارس میراث گرانبهایی از تاریخ و فرهنگ ایران را در خود جای داده، گفت: صیانت از این میراث در کنار بهرهبرداری اصولی از ظرفیتهای گردشگری، باید با جدیت دنبال شود.
او تاکید کرد: ظرفیتهای مغفول گردشگری فارس باید بیش از گذشته فعال شود تا این استان بتواند جایگاه شایسته خود را در عرصه گردشگری کشور و منطقه به دست آورد.
قائممقام وزیر میراثفرهنگی گفت: شیراز و استان فارس از ظرفیت بالایی برای تبدیل شدن به یکی از مقاصد اصلی گردشگران منطقه برخوردارند و باید از این ظرفیت در راستای توسعه پایدار گردشگری استفاده کرد.
دارابی اظهار کرد: توجه به اقتصاد میراثمحور یکی از راهکارهای مهم برای توسعه استان فارس است.
او ادامه داد: میراثفرهنگی زمانی میتواند به موتور محرک توسعه تبدیل شود که در کنار حفاظت از آثار، زمینه حضور بخش خصوصی، ایجاد فرصتهای شغلی، توسعه صنایعدستی و رونق کسبوکارهای مرتبط با گردشگری نیز فراهم شود.
معاون وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با تاکید بر ضرورت معرفی ظرفیتهای متنوع شده استان فارس در سطح ملی و بینالمللی، گفت: اقدام حرفهای در این خصوص میتواند به افزایش شمار گردشگران و تقویت جایگاه ایران در بازار گردشگری منطقه کمک کند.
افتتاح اولین گذر تخصصی صنایع دستی شیراز در محله تاریخی قالیبافها
نخستین گذر صنایعدستی و گردشگری کشور در محله بالاکفت (محله فیلیها) واقع در بافت تاریخی شیراز، با سرمایهگذاری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی افتتاح شد، محلهای که بهعنوان «محله هنر و صنایعدستی» ثبت شده و میزبان کارگاهها و گالریهای متعدد است.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس عصر چهارشنبه در حاشیه این آیین افتتاحیه که با حضور مدیرکل تولید و حمایت از صنایعدستی وزارت میراث فرهنگی برگزار شد، گفت: اولین گذر صنایعدستی و گردشگری در محله فیلیها یا گذر قالیبافهای محله هنر و صنایعدستی بافت تاریخی شیراز افتتاح شد.
مجید سلیمی افزود: بافت تاریخی شیراز با ۵۷۰ هکتار مساحت قابلیتهای نهفته بسیاری دارد و در سالهای گذشته گامهایی در زمینه توسعه ساخت و راهاندازی بومگردیها و مرمت خانههای قدیمی در آن برداشته شده است.
او ادامه داد: یکی از اتفاقات خوشایند در شیراز، ثبت بالاکفت (یکی از محلات پنجگانه بافت تاریخی) بهعنوان محله هنر و صنایعدستی بود.
سلیمی افزود: در این محله چندین کارگاه و گالری صنایعدستی اسکان دارد و امروز این محله بهعنوان اولین گذر صنایعدستی کشور معرفی شد.
معاون صنایعدستی ادارهکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی فارس گفت: سرمایهگذاران خصوصی و صنعتگران و تولیدکنندگان صنایعدستی در این محله بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایهگذاری کردهاند.
سلیمی افزود: آنها خانههای تاریخی را خریداری و مرمت کردهاند تا هم محل اسکان و هم کارگاههای تولیدی یا خانهکارگاه صنایعدستی باشد.
او ادامه داد: قرار است در دو اقامتگاه سنتی محله بالاکفت نیز بازارچه هفتگی و ورکشاپ زنده تولید و آموزش صنایعدستی فعال شود.
آمادگی وزارت میراث برای ارائه تسهیلات ویژه به گذر صنایع دستی شیراز
حسین خواجه بیدختی مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز در این مراسم با بیان اینکه تولید صنایعدستی مناسبترین کاربری بافتهای تاریخی است، گفت: آمادهایم هرگونه کمک و تسهیلات را برای رونق بیشتر این گذر در شیراز اختصاص دهیم.
او اظهار کرد: کاربری متناسب با بافت تاریخی رستوران نیست بلکه متناسب با نخستین کاربری رایج یعنی اقامت و پوشههای سنتی است.
خواجه بیدختی افزود: مناسبترین کاربری بافتهای تاریخی، پیشههای سنتی و فعالیتهای صنایع دستی است.
مدیرکل حمایت از تولید صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد: خوشحالیم که این عزم و اراده در هنرمندان استان فارس و شهر شیراز وجود داشته که ثروت موروثی بافت تاریخی شهر شیراز را برای کاربری بسیار متناسب تعریف و فعال کردند.
خواجه بیدختی گفت: بسیار خرسندیم که صنعتگران شیرازی، بدون توقع دست به کمرشان زده و بدون استفاده از امکانات دولتی چنین فضایی را فراهم کردند.
او ادامه داد: با این حال آماده حمایت و ارائه تسهیلات لازم به فعالان گذر صنایع دستی شیراز هستیم.
گذر صنایعدستی از یک سو به کوچه خانه زینتالملوک و از سوی دیگر به کوچه هفتخیابان کریمخان زند میرسد. فارس با ۲ شهر جهانی و چهار شهر و روستای ملی و ۱۲۰ رشته صنایعدستی، در سطح کشور از جایگاه شاخصی در این حوزه برخوردار است.