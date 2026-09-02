باشگاه خبرنگاران جوان؛ نشست آنلاین رییس اتاق ایران و دبیرکل اتحادیه حمل‌ونقل جهانی، با توجه به حضور صمد حسن‌زاده برگزار شد.

صمد حسن‌زاده، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ابتدای این نشست آنلاین، با تبریک به دبیرکل جدید جدید IRU به مناسبت آغاز مسئولیت، گفت: بسیاری خوشحال هستیم که یک شخصیت علمی و فرهیخته اقتصادی این مسئولیت را قبول کردند.

حسن‌زاده با ابراز امیدواری نسبت به آغاز دوره‌ای تازه از همکاری‌های موثر بین اتاق ایران و اتحادیه حمل‌ونقل جهانی، تاکید کرد: استمرار صدور کارنه تیر می‌تواند موجب تقویت جایگاه ایران در شبکه ترانزیت منطقه‌ای شود.

رییس اتاق ایران با اشاره به مشکلات انتقال پول بخاطر تحریم‌ها، تلاش‌های صورت‌گرفته به منظور شناسایی مسیرهای تسهیل انتقال پول به IRU را تشریح کرد.

حسن‌زاده همچنین نسبت به ایجاد سازوکار تهاتر محدود تحت نظارت IRU اعلام آمادگی کرد و گفت: پیشنهاد می‌شود IRU یک سازوکار تهاتر محدود طراحی کند که ایران بتواند بخشی از تسویه ارزش خدمات را از طریق کالاهای غیرتحریمی انجام دهد یا این مبالغ توسط بانکی که از سوی ایرو تعیین می‌شود، پرداخت شود.

او با قدردانی از حمایت‌های مستمر اتحادیه حمل‌ونقل جهانی از اتاق ایران، خواستار شد اعتباری که این اتحادیه برای ایران در نظر می‌گیرد، افزایش پیدا کند.

حسن‌زاده گفت: درخواست می‌شود سهمیه کارنه تیر و خط اعتباری ایران از سوی IRU افزایش پیدا کند تا اپراتورهای ایرانی مجبور نشوند به روش‌های غیر TIR روی آورند.

رییس اتاق ایران با تمجید از همراهی‌های ارزشمند IRU در طول سال‌های متمادی با ایران، خواستار تسهیل مسیرهای عملیاتی شدن و گفت: امیدواریم این همکاری در دوره جدید، با نگاه تازه و حمایت موثر ادامه پیدا کند و به تقویت جایگاه ایران در نظام TIR بینجامد.

کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز با تبریک به ملت تونس بخاطر انتخاب حبیب ترکی به دبیرکلی اتحادیه حمل‌ونقل جهانی، ابراز امیدواری کرد راه‌حل‌هایی برای استمرار و تقویب همکاری ارائه شود.

حبیب ترکی نیز در این نشست آنلاین، اولویت خود را تداوم همکاری‌ها و حل مشکلات دانست و تاکید کرد: مصرانه و محکم در کنار شما می‌ایستیم.

او به تلاش برای یافتن کانال‌هایی جهت تسهیل نقل و انتقال پول با توجه به تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد و خطاب به رییس اتاق ایران گفت: از شما ممنونم که برای پیدا کردن روش‌های نقل‌وانتقال پول، فعالانه و مسئولانه اقدام کرده‌اید.

حبیب ترکی، سه مسیر برای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU را برشمرد و گفت: با کانال‌هایی که تا کنون ارزیابی کرده‌ایم، بسیار امیدواریم که مشکل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU حل شود.

افزایش اعتبار ایران در IRU ، تسریع فرآیند ارسال کارنه به ایران و انتخاب کارگزار های جدید از محورهای مورد گفتگو در این نشست آنلاین بود.