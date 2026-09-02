صدمین طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون، همزمان با هفته وقف و با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم و بسیج جامعه پزشکی، با ارائه خدمات پزشکی و داروی رایگان در آستان مقدس امامزاده جمال‌الدین(ع) برگزار می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان-همزمان با هفته وقف، صدمین طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم و بسیج جامعه پزشکی برگزار خواهد شد.

صدمین طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون در آستان مقدس امامزاده جمال‌الدین(ع) واقع در بلوار امام رضا(ع)، کمربندی جاده اراک برگزار خواهد شد.

در این طرح، خدمات پزشکی و درمانی رایگان به مراجعه‌کنندگان ارائه می‌شود و متخصصان در رشته‌های روان‌شناسی، چشم‌پزشکی، بینایی‌سنجی، داخلی، زنان و زایمان، پزشکی عمومی و اطفال در محل حضور خواهند داشت.

 همچنین ایستگاه پایش سلامت برای بررسی وضعیت سلامت مراجعه‌کنندگان برپا می‌شود و خدمات دارویی رایگان نیز در چارچوب این طرح ارائه خواهد شد.

ثبت‌نام و دریافت نوبت این طرح روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ آغاز می‌شود؛شهروندان می‌توانند با مراجعه به محل برگزاری برای دریافت خدمات اقدام کنند.

منبع:روابط عمومی اوقاف و امور خیریه قم

برچسب ها: اخبار سلامت ، پزشکان جهادی
خبرهای مرتبط
ارائه خدمات درمانی رایگان به اهالی روستای فردوی قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
ابطال مجوز سرمایه گذاران غیر فعال مناطق نمونه گردشگری استان قم
اجرای یکصدمین مرحله طرح مهر تندرستی با ارائه خدمات درمانی و داروی رایگان در قم
آخرین اخبار
اجرای یکصدمین مرحله طرح مهر تندرستی با ارائه خدمات درمانی و داروی رایگان در قم
ابطال مجوز سرمایه گذاران غیر فعال مناطق نمونه گردشگری استان قم
مدیر حوزه های علمیه حمله آمریکا به مناطق مسکونی و مراسم عروسی در سیریک را محکوم کرد
ویژه برنامه های ایام معصومیه در قم اعلام شد
بهره‌برداری از ۴۷ طرح مخابراتی استان قم با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۴ هزار و ۹۳۴ میلیارد ریال
دبیر ششمین جشنواره بین‌المللی فیلم حوزه «اشراق» منصوب شد
مودیان مسیر هزینه مالیات خود را انتخاب می کنند / ۴ طرح کلیدی در انتظار مشارکت فعالان اقتصادی
بهره‌برداری از طرح های آبرسانی به ۲۳ روستای جعفرآباد با اعتبار ۲۵۰ میلیارد ریال