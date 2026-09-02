اجرای یکصدمین مرحله طرح مهر تندرستی با ارائه خدمات درمانی و داروی رایگان در قم

باشگاه خبرنگاران جوان-همزمان با هفته وقف، صدمین طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون با همکاری اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان قم و بسیج جامعه پزشکی برگزار خواهد شد.
صدمین طرح «مهر تندرستی» شهید دکتر رهنمون در آستان مقدس امامزاده جمالالدین(ع) واقع در بلوار امام رضا(ع)، کمربندی جاده اراک برگزار خواهد شد.
در این طرح، خدمات پزشکی و درمانی رایگان به مراجعهکنندگان ارائه میشود و متخصصان در رشتههای روانشناسی، چشمپزشکی، بیناییسنجی، داخلی، زنان و زایمان، پزشکی عمومی و اطفال در محل حضور خواهند داشت.
همچنین ایستگاه پایش سلامت برای بررسی وضعیت سلامت مراجعهکنندگان برپا میشود و خدمات دارویی رایگان نیز در چارچوب این طرح ارائه خواهد شد.
ثبتنام و دریافت نوبت این طرح روز پنجشنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۵ از ساعت ۱۳ آغاز میشود؛شهروندان میتوانند با مراجعه به محل برگزاری برای دریافت خدمات اقدام کنند.
منبع:روابط عمومی اوقاف و امور خیریه قم