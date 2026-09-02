قرارداد بومی‌سازی و ساخت داخل اقلام راهبردی مورد نیاز یک شرکت تولید نیروی برق به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه اینوتکس میان این شرکت وپارک فناوری پردیس امضا شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی- قرارداد «بومی‌سازی و ساخت داخل اقلام راهبردی مورد نیاز شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس» به ارزش ۱۵ هزار میلیارد ریال در مراسم افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری اینوتکس به امضا رسید.

این قرارداد با هدف توسعه ساخت داخل و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای تامین اقلام راهبردی مورد نیاز صنعت برق میان شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس و پارک فناوری پردیس منعقد شد.

بر اساس این قرارداد ارزش قرارداد اجرای این پروژه ۱۵ هزار میلیارد ریال تعیین شده است و پارک فناوری پردیس در این همکاری نقش راهبر پروژه‌های ملی و تسهیل‌کننده ارتباط میان صنایع و شرکت‌های دانش‌بنیان را بر عهده خواهد داشت.

از اهداف اصلی اجرای این قرارداد بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان برای حل نیاز‌های فناورانه صنایع و توسعه توانمندی‌های داخلی در زمینه تامین اقلام راهبردی مورد نیاز صنعت برق عنوان شده است.

همچنین استفاده از ظرفیت‌های ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، کاهش ریسک کارفرما در فرآیند بومی‌سازی اقلام راهبردی و بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی حمایت از تولید دانش‌بنیان در صنایع کشور، از دیگر محور‌های این همکاری است.

این قرار داد در راستای تقویت پیوند میان صنعت و زیست‌بوم فناوری و نوآوری کشور به امضا رسیده است و ظرفیت‌های شرکت‌های دانش‌بنیان را برای پاسخ‌گویی به نیاز‌های راهبردی صنعت برق به کار خواهد گرفت.

بر اساس این همکاری پارک فناوری پردیس با ایفای نقش راهبری و ایجاد ارتباط میان نیاز‌های صنعتی و توانمندی‌های فناورانه شرکت‌های دانش‌بنیان زمینه را برای توسعه ساخت داخل اقلام مورد نیاز شرکت تولید نیروی برق خلیج فارس فراهم خواهد کرد.

برچسب ها: صنعت برق ، بومی سازی ، قرارداد
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