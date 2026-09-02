باشگاه خبرنگاران جوان – مرتضی زمانیان، معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی عصر امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه) در همایش «چرا بازرگان شویم؟» که در جریان افتتاح دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی گیلان در بندر انزلی در سالن همایش اداره کل بنادر و دریانوردی استان برگزار شد، گفت: تجارت از برخی بنادر شمالی کشور در ماههای اخیر بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته و این ظرفیت میتواند بخشی از کاهش تجارت در مرزهای جنوبی را جبران کند.
او افزود: افتتاح دفتر نمایندگی اتاق بازرگانی گیلان در بندر انزلی نیز میتواند ارتباط دولت و بخش خصوصی را تقویت و زمینه رفع موانع تجارت را فراهم کند. معاون وزیر اقتصاد افزود: تأکید دولت برنامهریزی برای استفاده بیشتر از ظرفیت بنادر شمالی و مرزهای زمینی است و در صورت نیاز باید قوانین و مقررات لازم تصویب و اقدامات تسهیلگرانه انجام شود.
زمانیان این موضوع را یک تکلیف ملی برای شمال کشور دانست و تصریح کرد: برای افزایش ظرفیت تجارت در بنادر شمالی به برنامهریزی جدی و اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی نیاز داریم. او به شرایط اقتصادی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: مرحله دوم جنگ، جنگ اقتصادی است و عبور موفق از این مرحله نیازمند برنامهریزی و اقدام مشترک است.
معاون سیاستگذاری و راهبردی اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی تأکید کرد: این وزارتخانه برای افزایش ظرفیت بنادر شمالی، رفع موانع تجارت و تسهیل فعالیت بازرگانان، آماده همکاری کامل است.
سهم ۵ درصدی دریای کاسپین از تجارت ایران در حال افزایش است
هادی حقشناس، استاندار گیلان نیز در این همایش با اشاره به سهم حدود ۵ درصدی دریای کاسپین از تجارت وزنی ایران گفت: ۹۵ درصد تجارت وزنی کشور از جنوب انجام میشود که با توجه به تحریمهای اخیر و تغییر مسیرهای تجارت جهانی، استفاده از ظرفیت بنادر شمالی کشور در حال افزایش است. او افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان میدهد ایجاد زیرساخت به تنهایی تضمینکننده تداوم بهرهبرداری از امکانات نیست و تحولات سیاسی و اقتصادی میتواند مسیرهای تجاری و اقتصادی کشورها را تغییر دهد.
به گفته استاندار گیلان، امروز از بنادر شمالی ایران امکان دسترسی مستقیم به بنادر آستراخان، آکتائو، باکو و دیگر بنادر منطقه وجود دارد و این ظرفیت زیرساختی میتواند در شرایط کنونی تجارت کشور به یک مزیت مهم تبدیل شود.
حقشناس ادامه داد: سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تن تجارت خارجی در کشور انجام شد که حدود ۷۰ درصد آن کالاهای اساسی بود، در حالی که فاصله بنادر شمالی با تهران، اراک و اصفهان نسبت به بندر شهید رجایی حدود یک هزار کیلومتر کمتر است. او تأکید کرد: در شرایطی که قیمت تمام شده کالا به شدت تحت تأثیر هزینه حملونقل قرار دارد، استفاده بیشتر از بنادر شمالی میتواند هزینه انتقال کالا را کاهش داده و به نفع مصرفکننده و اقتصاد کشور باشد.
استاندار گیلان با اشاره به افزایش ورود کانتینر به بنادر شمالی گفت: در ۵ ماهه امسال ورود کانتینر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵۰ درصد افزایش یافته و مسیر چین، آکتائو و شمال ایران بازگشایی شد که میتواند زمینه توسعه بیشتر تجارت با روسیه و کشورهای منطقه را فراهم کند. حقشناس ورود حدود ۶۰۰ هزار تن روغن در ۵ ماه گذشته به شمال کشور را هم نمونهای از این تغییر مسیر تجاری اعلام کرد.
او با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی در ایجاد زیرساختهای تجاری تصریح کرد: در بندر انزلی حدود ۱۵۰ هزار تن ظرفیت مخازن روغن ایجاد شده و بخش قابل توجهی از سیلوها و مخازن مورد استفاده در بنادر شمالی توسط بخش خصوصی احداث شده است.
استاندار گیلان بر ضرورت معرفی ظرفیتهای شمال کشور به صاحبان کالا و بازرگانان تأکید کرد و افزود: وزارتخانههای صنعت، معدن و تجارت، اقتصاد، بانک مرکزی و اتاق بازرگانی ایران باید ظرفیتهای ایجاد شده در شمال کشور را بیشتر به صاحبان کالا معرفی کنند تا از این زیرساختها استفاده شود.
حقشناس با بیان اینکه بازرگانان نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان کشورها و تمدنها دارند، تصریح کرد: وقتی زیرساختهای لازم در شمال کشور ایجاد شده است، باید شرایطی فراهم شود که بازرگانان برای انجام امور تجاری خود ناچار به مراجعه به سایر نقاط نباشند و از ظرفیت این منطقه استفاده کنند. او همچنین کاهش هزینه حملونقل را عاملی موثر در افزایش رفاه مردم دانست و گفت: استفاده از ظرفیت بنادر شمالی به نفع مردم گیلان و مردم ایران است و موجب میشود کالا با سرعت بیشتر و هزینه کمتر از کشورهای مختلف به دست مصرفکنندگان برسد.
صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی ایران نیز با قدردانی از تلاشهای استاندار برای افتتاح شعبه اتاق بازرگانی گیلان در بندر انزلی اظهار امیدواری کرد: با گشایش این اتاق یک فرصت و توسعه بسیار بزرگی در تجارت و فعالیتهای اقتصادی منطقه و کشور فراهم شود.
دفتر اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان در راستای تقویت جایگاه بخش خصوصی و تسهیل خدماترسانی به فعالان اقتصادی استان در بندر انزلی افتتاح شد.
هدف از راهاندازی این شعبه، توسعه تعاملات سازمانی، ایجاد انسجام و همافزایی بیشتر میان فعالان اقتصادی و گامی موثر در راستای تحقق اهداف توسعهای شبکه اتاقهای بازرگانی کشور اعلام شده است.
منبع: روابط عمومی استانداری گیلان