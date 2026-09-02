مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محور‌های شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران، کرج و قزوین سنگین است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - ایمان محرابی‌نیا، مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور، از آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر ترافیک در برخی محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران، کرج و قزوین سنگین است و در برخی محورهای شمالی نیز مه‌گرفتگی گزارش می‌شود.

محرابی‌نیا با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای شمالی اظهار کرد: تردد در محور چالوس در مسیر شمال به جنوب تا اطلاع بعدی ممنوع است. همچنین در مسیر جنوب به شمال این محور، حدفاصل پل زنگوله تا سیاه‌بیشه، ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در محور هراز نیز در مسیر رفت و برگشت محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر جنوب به شمال، حدفاصل گزنک تا وانا و محدوده بایجان، ترافیک سنگین است.

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور ادامه داد: در محور فیروزکوه نیز در مسیر جنوب به شمال، محدوده‌های گیلاوند، شورآب و پل سفید با ترافیک سنگین مواجه هستند.

محرابی‌نیا درباره وضعیت آزادراه‌های منتهی به تهران نیز گفت: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، ترافیک سنگین در محدوده‌های مختلف از جمله حدفاصل گرم‌دره تا محمدشهر، محدوده حصارک، محدوده کمالشهر، حدفاصل حصارک تا مهرشهر و حدفاصل پل فردیس تا پل کلاک گزارش شده است.

وی اضافه کرد: در آزادراه تهران ـ ساوه نیز حدفاصل فیروزبهـرام تا نسیم‌شهر و در آزادراه تهران ـ قم در محدوده شهرآفتاب، ترافیک سنگین است. همچنین در محور تهران ـ شهریار در اکثر مقاطع ترافیک سنگین گزارش می‌شود.

به گفته محرابی‌نیا، در آزادراه ساوه ـ سلفچگان ـ اراک نیز در محدوده سرخ‌آباد ترافیک سنگین جریان دارد.

وی همچنین از وجود ترافیک روان در محور فیروزکوه و آزادراه قزوین ـ رشت در برخی مسیرها خبر داد و گفت: در آزادراه تهران ـ پردیس نیز حدفاصل ابتدای آزادراه تا تونل شماره یک و در محور قدیم تهران ـ بومهن در محدوده جاجرود، ترافیک سنگین گزارش شده است.

محرابی‌نیا در پایان با اشاره به وضعیت جوی محورهای شمالی اظهار کرد: پدیده مه‌گرفتگی در برخی از محورهای استان‌های مازندران و گلستان وجود دارد و رانندگان در این مناطق باید با سرعت مطمئنه و رعایت فاصله طولی مناسب تردد کنند.

 

برچسب ها: حمل‌ونقل ، ترافیک سنگین
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