پزشکیان با اشاره به شرایط موجود کشور تغییر رفتار در حوزه سلامت را یک الزام دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه بررسی و رسیدگی به مطالبات و شیوه تأمین مالی بدهی بیمه‌ها و مشکلات حوزه سلامت به ریاست دکتر مسعود پزشکیان و با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر وزرا و معاونان سازمان‌های مربوطه عصر امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ماه ۱۴۰۵ برگزار شد.

رئیس جمهور در این جلسه با تأکید بر این موضوع که باید طبیعتاً سیاست‌گذاری‌های مرتبط با حوزه بهداشت و درمان به دلیل تخصصی بودن مسائل توسط وزارت مربوطه انجام شود، اظهار داشت: ضرورت دارد سیاست‌گذاری‌ها در تمامی عرصه‌های حوزه سلامت توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت بگیرد و در این راستا شورای عالی بیمه نیز همکاری لازم را داشته باشد.

پزشکیان با اشاره به شرایط موجود کشور تغییر رفتار در حوزه سلامت را یک الزام دانست و گفت: با در نظر گرفتن منابع و مصارف نباید قانونی بدون در نظر گرفتن اعتبار معین به یک تکلیف الزام آور تبدیل شود. زیرا ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع زمینه بروز بحران‌های اجتماعی را فراهم خواهد کرد.

رئیس جمهور در ادامه اصلاح و کنترل هزینه‌ها در حوزه بهداشت و درمان را از دیگر ضرورت‌های موجود اعلام کرد و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد در حوزه بهداشت و درمان هزینه‌ها به درستی کنترل شوند. به عنوان مثال یکی از راهکار‌های اجرایی این است که در شیوه بسته بندی و توزیع دارو ابتکار عمل داشته باشیم و به شکل مقرون به صرفه آن را توزیع کنیم. همچنین به منظور رسیدگی تخصصی به مطالبات بیمه‌ها و مشکلات پیرامون آن وزارتخانه‌های ذی ربط و دستگاه‌های اجرایی با یکدیگر جلسه برگزار کنند تا در اسرع وقت در هیئت دولت به آن رسیدگی شود.

در ادامه این جلسه دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اشاره به جنایت شب گذشته آمریکا با ارائه آماری از شهدا و مجروحان گفت: در حملات شب گذشته به استان‌های مختلف کشور ۱۸ تن شهید و ۱۰۸ تن از هموطنانمان مجروح شدند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: تاکنون اقدامات مثبت و اثر بخشی در حوزه پزشک خانواده و نظام ارجاع انجام شده است. علاوه بر این در ابعاد آموزشی هم تمام مسائل مرتبط با فرایند‌های پزشک خانواده خوب و سازنده پیش می‌رود. یکی از چالش‌های موجود مسأله تأمین منابع برای پرداخت مطالبات حوزه بهداشت و درمان و بیمه‌های سلامت، تأمین اجتماعی و نیرو‌های مسلح و بدهکاری‌های مربوط به حوزه پرسنلی، دارو و تجهیزات پزشکی و پیمانکاران است.

در بخشی از این جلسه دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر مدنی زاده وزیر اقتصاد و دارایی، دکتر می‌دری وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، دکتر همتی رئیس کل بانک مرکزی و دکتر پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه و نمایندگان شورای عالی بیمه مسائل، مشکلات و راهکار‌های مرتبط با پرداخت و تأمین مالی مطالبات بیمه‌ها را مورد بررسی تخصصی قرار دادند.

منبع؛ پایگاه اطلاع رسانی دولت 

برچسب ها: مسعود پزشکیان ، بیمه
خبرهای مرتبط
پزشکیان: رایزنی‌های موثری در راستای همکاری‌های منطقه‌ای و تعاملات دوجانبه داشتیم
پزشکیان: سازمان ملل در قبال تحولات بین‌المللی نقش‌ مؤثرتری داشته باشد
دیدار پزشکیان و گوترش در حاشیه اجلاس شانگهای
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
آخرین اخبار
صفحه نخست روزنامه‌ها – پنج‌شنبه ۱۲ شهریور
پاسخ‌های ایران به جنایات آمریکا باید محکم‌تر و دردآورتر باشد
بقائی: تقلیل فلسفه وجودی سازمان ملل به پیشگیری از بروز جنگ بین ابرقدرت‌ها، خطرناک است
نهاد مدیریت خلیج‌فارس: فهرست شناور‌های متخلف بروز شد
شرایط کشور، تغییر رفتار در حوزه سلامت را الزامی کرده است/ تأکید بر پرهیز از ایجاد تقاضا بدون برخورداری از منابع
عارف: با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جنگ رمضان، شرایط دفاعی کشور دائماً بهبود یافت
عراقچی بر حمایت قاطع ایران از فلسطین تاکید کرد/ درخواست حماس برای اقدام فوری جهان اسلام
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های اقتصادی و کنسولی ایران و عراق
بقائی: سیریک داستان نیست؛ حتی پروپاگاندای آمریکایی هم حمله به غیرنظامیان را انکار نمی‌کند
سردار ابن‌الرضا: اطلاعات ذی‌قیمتی از ظرفیت‌های فناورانه دشمن داریم
شانزدهمین نمایشگاه خیریه انجمن دیپلماتیک بانوان افتتاح شد
تأکید وزیر امور خارجه بر تقویت همکاری‌های ایران و روسیه در دیدار با سرکنسول جدید ایران در کازان
وزارت خارجه: پاسخ ایران به تجاوز آمریکا در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع انجام شد
قالیباف: ایران و جبهه مقاومت در یک مسیر جوهری علیه استکبار قرار دارند
مومنی: از صداوسیما برای اجرای رویداد ملی «ایران جان» تشکر می‌کنم
بقائی: جنایت در سیریک نشانه دیگری از سقوط اخلاقی آمریکاست
تفاهم اسلام‌آباد و نقش میانجی‌ها؛ تأکید بر تداوم بی‌اعتمادی تهران به واشنگتن
سرلشکر رضایی: راهبرد جدید ایران بنیان‌ دشمن را درهم خواهد شکست
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی: مردم امشب جنایت جنگی آمریکا در هرمزگان را محکوم می‌کنند
نیکزاد: حمله آمریکا به سیریک در استمرار جنایات میناب و لامرد بود
قالیباف: تمام اقدامات آمریکا به تقلید از شیطان و خود آمریکا شیطان بزرگ است
تشریح ابعاد مختلف سفر رئیس‌جمهور به قرقیزستان/ تصویب تشکیل شورای عالی هنر و ادبیات
تکذیب برخی ادعا‌ها درباره توسعه روابط با چین
سپاه: دو فروند کشتی نفتکش متخلف با رفتن روی مین منفجر و متوقف شدند
حمله آمریکا به مراسم عروسی در سیریک، جنایتی ضدانسانی است
ادامه حملات پهپادی ارتش به پایگاه‌های آمریکا در بحرین و امارات
خیانت مجدد پهلوی به ایران با ارسال سیگنال حمله اتمی