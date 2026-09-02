مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:طی دو روز آینده، به دلیل شکل‌گیری ابر‌های همرفتی در شمال هرمزگان و جنوب کرمان، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد موقتی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب وجود دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت آینده، در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و نواحی شمالی خراسان، ابرناکی همراه با رگبار باران و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود. 

او گفت:طی ۲۴ ساعت آینده در مناطق شمالی و شمال‌غرب کشور، از جمله استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و همچنین بخش‌هایی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی همراه با رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود:همچنین در نواحی شمال‌غرب و غرب کشور، در برخی ساعات افزایش سرعت باد همراه با گرد و خاک و احتمال کاهش کیفیت هوا گزارش شده است.

ضیائیان توضیح داد:طی روز پنجشنبه نیز بارش‌های پراکنده در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات مرکزی البرز ادامه خواهد داشت. در همین راستا، در ارتفاعات البرز و شمال آذربایجان غربی، افزایش ابر و وقوع رگبار پراکنده پیش‌بینی می‌شود، در حالی که در سایر مناطق کشور، جوی پایدار مستقر خواهد بود.

وی یادآور شد:طی دو روز آینده، به دلیل شکل‌گیری ابرهای همرفتی در شمال هرمزگان و جنوب کرمان، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد موقتی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب وجود دارد.

او گفت: دریای خزر مواج است و طی دو روز آینده، خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان نیز دارای موج خواهند بود.

برچسب ها: هواشناسی ، وزش باد
خبرهای مرتبط
کاهش نسبی دمای هوا در نواحی شمال و نیمه شرقی کشور
کشاورزان و گلخانه داران هشدار وزش باد را جدی بگیرند
کاهش کیفیت هوا در نواحی شمال غرب کشور طی دو روز آینده
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
آخرین اخبار
توزیع مرغ بالاتر از ۲۸۰ هزار تومان گرانفروشی است
مواد اولیه لوازم خانگی در یک سال چقدر گران شد؟
راه‌اندازی خط پنج‌رقمی «۵۲۱۴۴» برای تسریع در پاسخگویی به بیمه‌شدگان
وزیر صمت: روند تولید کالا در نیمه دوم سال افزایش می‌یابد
احتمال وقوع رگبار در نواحی جنوب کشور طی دو روز آینده
ترافیک سنگین در محورهای شمالی و آزادراه‌های منتهی به تهران
حمایت زیرساختی از حوزه اقتصاد دیجیتال ضروری است
مسیرهای تسهیل نقل‌وانتقال پول بین اتاق ایران و IRU بررسی شد
قبوض برق کشاورزی اصلاح شد + فیلم
تکذیب ادعای توقف یکساله صدور مجوز صرافی‌ها
ورود فرش افغانستان و پاکستان به بازار ایران همچنان ادامه دارد
سند تحول دیجیتال صنعت بیمه وارد فاز اجرایی شد
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۱۱ شهریور
تولید فرش دستباف در ۴ ماهه امسال ۸ درصد افزایش یافت
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۱۱ شهریور ۱۴۰۵
کاهش بیش از ۷۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
میانگین مصرف روزانه بنزین از ۱۴۸ میلیون لیتر گذشت
۶ پروژه آبرسانی با ظرفیت ۱۲۲ هزار مترمکعب در شبانه‌روز به بهره‌برداری می‌رسد/ توسعه آب شیرین کن‌ها+ فیلم
قیمت سیب زمینی باید زیر ۸۰ هزار تومان باشد
پرداخت ۷۵ درصد مطالبات چایکاران
آبرسانی پایدار به ۵۳۵۳ روستا در کشور/ افت آبخوان‌ها می‌تواند موجب افت کیفیت آب شود
رفع محرومیت‌زدایی در کشور با طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها
گردش مالی بازار نوشت‌افزار حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان
کاهش ۴۰ درصدی واردات جو در پی افزایش تولید داخل
نباید قطع برق موجب قطعی آب شود
پایان موازی‌کاری دستگاه‌های تنظیم‌گر در دستور کار است + فیلم
بهره‌برداری از ۲۹ پروژه فاضلاب و ۶ پروژه آب تا پایان پاییز امسال
قاچاق زعفران کماکان ادامه دارد/قیمت زعفران افزایشی شد
نیازی به جوجه ریزی ماهانه بیش از ۱۱۰ میلیون قطعه نداریم
بانک مرکزی هر چه سریع‌تر ابلاغ سهمیه‌های ملی و استانی وام اشتغال را انجام دهد