باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت: طی ۲۴ ساعت آینده، در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و نواحی شمالی خراسان، ابرناکی همراه با رگبار باران و رعدوبرق پیشبینی میشود.
او گفت:طی ۲۴ ساعت آینده در مناطق شمالی و شمالغرب کشور، از جمله استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، سواحل دریای خزر و همچنین بخشهایی از خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی، ابرناکی همراه با رگبار باران، گاهی همراه با رعدوبرق و وزش باد پیشبینی میشود.
وی افزود:همچنین در نواحی شمالغرب و غرب کشور، در برخی ساعات افزایش سرعت باد همراه با گرد و خاک و احتمال کاهش کیفیت هوا گزارش شده است.
ضیائیان توضیح داد:طی روز پنجشنبه نیز بارشهای پراکنده در شرق سواحل دریای خزر، خراسان شمالی و ارتفاعات مرکزی البرز ادامه خواهد داشت. در همین راستا، در ارتفاعات البرز و شمال آذربایجان غربی، افزایش ابر و وقوع رگبار پراکنده پیشبینی میشود، در حالی که در سایر مناطق کشور، جوی پایدار مستقر خواهد بود.
وی یادآور شد:طی دو روز آینده، به دلیل شکلگیری ابرهای همرفتی در شمال هرمزگان و جنوب کرمان، احتمال وقوع رگبار، رعدوبرق و وزش باد موقتی در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب وجود دارد.
او گفت: دریای خزر مواج است و طی دو روز آینده، خلیج فارس، تنگه هرمز و شرق دریای عمان نیز دارای موج خواهند بود.