باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - بانک مرکزی هلند میگوید «برای آمادگی بیشتر در برابر شرایط بحرانی» بخش قابلتوجهی از ذخایر طلای خود را از آمریکا و کانادا خارج کرده است.
گفته شده حدود ۸۶ تن از ذخایر طلای هلند بین ماههای مارس و اوت امسال (اسفند تا شهریور) از آمریکا و کانادا به لندن منتقل شده است. این مقدار بیش از یکچهارم از ۳۱۳ تن طلایی است که بانک مرکزی هلند در آمریکا و کانادا نگهداری میکرد.
بانک مرکزی هلند توضیح داد که لندن یکی از مراکز اصلی معاملات طلای فیزیکی در جهان است و در صورت وقوع بحران، امکان فروش این فلز گرانبها در لندن سریعتر خواهد بود. این بانک توضیح داد که در کانادا و آمریکا، طلا در چنین شرایطی «بهطور فوری در دسترس نیست».
بانک مرکزی هلند پیشتر نسبت به تیرهتر شدن روابط میان اروپا و آمریکا ابراز نگرانی کرده بود. این بانک هشدار داده بود که آمریکا میتواند بهراحتی تراکنشهای پرداختی در هلند را متوقف کند و به همین دلیل، از کاهش وابستگی به آمریکا حمایت کرده بود.
منبع: آناتولی