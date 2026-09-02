باشکاه خبرنگاران جوان ؛ محمد بختیار خلیقی، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان، در این آیین اظهار داشت: مجتمع فولاد ندای کردستان با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن در سال، یکی از طرحهای مهم صنعتی استان به شمار میرود که با سرمایهگذاری یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان اجرا خواهد شد.
وی افزود: با بهرهبرداری از این مجتمع، زمینه اشتغال مستقیم برای ۲۰۰ نفر فراهم میشود و پیشبینی میشود بیش از ۳۰۰ نفر نیز به صورت غیرمستقیم از فرصتهای شغلی ایجادشده در این طرح بهرهمند شوند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کردستان با اشاره به ظرفیتهای صنعتی استان، گفت: توسعه صنایع و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی از اولویتهای استان است و اجرای طرحهای صنعتی بزرگ میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و رونق اقتصادی کردستان داشته باشد.
خلیقی خاطرنشان کرد: مجتمع فولاد ندای کردستان با توجه به ظرفیت تولید و میزان اشتغالزایی، میتواند گامی مؤثر در مسیر توسعه بخش صنعت و تقویت زیرساختهای تولیدی استان باشد.
منبع صمت