باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بیش از ۲۳۰ مقام سابق هلندی از جمله وزیران، سفیران، دیپلمات‌ها و کارمندان ارشد دولت روز چهارشنبه از دولت هلند خواستند در واکنش به اقدامات اسرائیل در نوار غزه و کرانه باختری اشغالی تدابیر سخت‌گیرانه‌تری اتخاذ کند.

امضاکنندگان در نامه‌ای به دولت هلند خواستار اعمال تحریم تسلیحاتی جامع علیه اسرائیل و تعلیق توافقنامه مشارکت اتحادیه اروپا و اسرائیل شدند. آنها معتقدند اقدامات فعلی هلند، از جمله ممنوعیت واردات محصولات شهرک‌های غیرقانونی اسرائیلی، با توجه به وضعیت غزه و کرانه باختری کافی نیست.

این مقام‌های سابق از دولت خواستند اقداماتی اتخاذ کند که «متناسب با شدت و گستردگی نقض‌های» صورت‌گرفته باشد.

در میان امضاکنندگان نام سیاستمداران سابقی مانند یوب کوهن، یوزیاس فان آرتسن، یان پرانک و احمد ابوطالب و همچنین آنجلیک ایپه، دیپلمات سابق هلندی دیده می‌شود.

آنها همچنین خواستار تحقیق درباره احتمال مشارکت اتباع هلندی و اسرائیلی ساکن هلند در ارتکاب جنایات بین‌المللی شده‌اند؛ به‌ویژه افرادی که در ارتش اسرائیل خدمت کرده‌اند.

دولت هلند تاکنون اعلام کرده است که ترجیح می‌دهد اقدامات علیه اسرائیل در چارچوبی اروپایی و هماهنگ با سایر کشور‌های اتحادیه اروپا انجام شود.

این نامه در ادامه تلاش‌های مقام‌های سابق هلندی برای افزایش فشار بر اسرائیل منتشر شده است. پیش از این نیز در ماه‌های مارس و سپتامبر درخواست‌های مشابهی مطرح شده بود. همچنین در ۲۲ اوت، نزدیک به ۱۰۰ سفیر سابق فرانسه و انگلیس در بیانیه‌ای مشترک از دولت‌های خود خواستند برای حمایت از حقوق بین‌الملل در فلسطین اقدام کنند.

منبع: آناتولی