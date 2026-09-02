باشگاه خبرنگاران جوان؛ مهرانگیز آبروشن ـ به گزارش خبرنگار ما مراسم افتتاح پنج پروژه بهداشتی با حضور شهین جهانگیری نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی، قهرمان عیوضلو فرماندار شهرستان ارومیه و جمعی از مسئولان در بخشهای سیلوانا و انزل برگزار شد.
عیوضلو، در حاشیه آیین بهرهبرداری از طرحهای توسعه و بازسازی مراکز بهداشتی و درمانی در مناطق روستایی اظهار داشت: توسعه متوازن زیرساختها، بهویژه در حوزه سلامت، یکی از ضرورتهای اساسی در مسیر خدمترسانی عادلانه است.
وی افزود: سیاست راهبردی ما این است که با همافزایی دستگاههای اجرایی، خدمات مطلوب درمانی را به نزدیکترین نقطه به محل سکونت مردم، بهویژه در مناطق کمبرخوردار، ببریم.
فرماندار ارومیه ادامه داد: طرحها بهداشتی شامل بازسازی مرکز خدمات جامع سلامت روستای تولی، احداث خانه بهداشت روستای دربند، توسعه مرکز خدمات جامع سلامت روستایی سیلوانا، بازسازی مرکز خدمات جامع سلامت روستای قرهباغ (بخش انزل) و بهرهبرداری از خانه بهداشت روستای خوشاکو است که با افتتاح آنها به چرخه خدمترسانی اضافه شدند.
عیوضلو با اشاره به سرمایهگذاریهای انجام شده برای نوسازی و تجهیز این مراکز گفت: هدف ما تنها احداث بنا نیست؛ بلکه هدف اصلی ارتقای کیفیت خدمات درمانی است تا جمعیت تحت پوشش این مراکز، که جمعی از هموطنانمان در مناطق روستایی هستند، از استانداردهای بهداشتی مناسب برخوردار شوند.
شهین جهانگیری، نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم، تقویت زیرساختهای سلامت در روستاها را عامل کلیدی در بهبود شاخصهای زندگی دانست و بر تداوم پیگیریها برای رفع نیازهای بهداشتی مناطق پیرامونی تأکید کرد.
گفتنی است با بهرهبرداری از این ۵ پروژه که با مجموع اعتباری بالغ بر ۲۶۸ میلیارد ریال و در زیربنایی بالغ بر ۱۱۴۱ مترمربع اجرا شدهاند، گام مهمی در جهت تکمیل شبکه بهداشت و درمان ارومیه برداشته شد و هزاران نفر از ساکنان روستاهای تحت پوشش، از خدمات درمانی و مراقبتی باکیفیتتر بهرهمند شدند.