رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم از ابطال سرمایه گذاران غیر فعال مناطق نمونه گردشگری استان خبر داد و گفت: این فرصت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران جدید و فعال قرار گیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قم درباره جزئیات مصوبات شورای برنامه ریزی در گفتگو با خبرنگاران گفت: در این جلسه با ابطال مجوز‌های سرمایه‌گذاری گردشگری مربوط به مناطق نمونه که طی ۱۵ سال گذشته هیچگونه فعالیتی از سوی سرمایه‌گذاران در آنها صورت نگرفته بود، موافقت شد تا این فرصت‌ها در اختیار سرمایه‌گذاران جدید و فعال قرار گیرد.

محمدجواد شاکرآرانی در تشریح دیگر مصوبات شورای برنامه ریزی استان افزود: در کارگروه زیربنایی، مهمترین مصوبه، صدور مجوز تغییر کاربری برای احداث هنرستان کشاورزی در استان بود که با هدف توانمندسازی نیروی انسانی متخصص در بخش کشاورزی به تصویب رسید.

وی گفت: در راستای مسئولیت‌های اجتماعی شرکت نفت، مصوبه‌ای برای اداره‌کل فنی و حرفه‌ای داشتیم و همچنین تأمین منابع مالی طرح‌های بیابان‌زدایی از محل درآمد‌های مولدسازی دارائی‌های دولت، مورد موافقت شورا قرار گرفت.

برچسب ها: گردشگری قم ، ابطال مجوز
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ابطال مجوز سرمایه گذاران غیر فعال مناطق نمونه گردشگری استان قم
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