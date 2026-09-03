فرمانده هنگ مرزی ارومیه، از کشف سه قبضه سلاح کلت کمری به همراه ۱۸ عدد فشنگ جنگی و یک قبضه سلاح شکاری به همراه ۲ عدد فشنگ شکاری در حوزه استحفاظی این هنگ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سجاد باقرنژاد، فرمانده هنگ مرزی ارومیه، با اعلام این خبر اظهار داشت: مرزبانان غیور هنگ مرزی ارومیه در ادامه رصدهای اطلاعاتی و پایش مستمر نوار مرزی، موفق به کشف این محموله سلاح و مهمات غیرمجاز شدند.

فرمانده هنگ مرزی ارومیه با اشاره به هوشیاری مرزبانان در برخورد با قاچاقچیان سلاح، خاطرنشان کرد: مرزبانان جمهوری اسلامی ایران با قدرت و قاطعیت کامل، اجازه هرگونه اقدام ناامن‌کننده و قاچاق سلاح را در نوار مرزی نخواهند داد.

سرهنگ باقرنژاد همچنین از دستگیری یک نفر متهم در این رابطه خبر داد و تصریح کرد: متهم دستگیر شده به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضائی شد.

برچسب ها: کشف سلاح قاچاق ، مرزبانی
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