فرمانده انتظامی استان کرمان، از رهایی موفقیت‌آمیز فرد ربوده‌شده در شهرستان فاریاب و ناکامی آدم‌ربایان در رسیدن به مطالبات غیرقانونی خود خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان- فرمانده انتظامی استان کرمان، از رهایی موفقیت‌آمیز فرد ربوده‌شده در شهرستان فاریاب و ناکامی آدم‌ربایان در رسیدن به مطالبات غیرقانونی خود خبر داد.

سردار موقوفه ئی در تشریح این عملیات اظهار کرد: در پی ربایش شهروندی از مقابل یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان فاریاب، متهمان با تماس با خانواده وی، درخواست ۴۰۰ سکه تمام بهار آزادی را برای آزادی گروگان مطرح کردند.

وی افزود: بلافاصله پس از وصول گزارش، پرونده به‌صورت ویژه در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرائم جنایی استان قرار گرفت و با همکاری مؤثر و تنگاتنگ مأموران پلیس آگاهی شهرستان فاریاب، رصد اطلاعاتی و عملیات فنی دقیقی برای شناسایی مخفیگاه متهمان آغاز شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اشاره به فشار عملیاتی پلیس تصریح کرد: با تنگ شدن عرصه بر آدم‌ربایان در نتیجه اقدامات شبانه‌روزی پلیس، گروگان‌گیران که راهی برای دستیابی به اهداف شوم خود نداشتند، مجبور به رها کردن فرد ربوده‌شده شدند و وی سالم به آغوش خانواده بازگشت.

سردار موقوفه ئی در پایان با تأکید بر اینکه هویت عاملان این پرونده شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: تحقیقات و اقدامات پلیسی برای دستگیری متهمان متواری با جدیت در حال انجام است و پلیس کرمان اجازه نخواهد داد امنیت شهروندان دست‌مایه زیاده‌خواهی‌های مجرمان قرار گیرد.

برچسب ها: نیروی انتظامی ، کرمان
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