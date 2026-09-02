در راستای تقویت زیرساخت‌های نظری و عملیاتی در حوزه هنر تئاتر، اندیشکده خانه تئاتر با پیشنهاد مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره این نهاد تأسیس شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  اندیشکده خانه تئاتر با پیشنهاد مدیرعامل و به تصویب هیئت مدیره این نهاد تأسیس شد.

این مرکز به عنوان نخستین اندیشکده در حوزه تئاتر در کشور که توسط یک نهاد صنفی بنیان‌گذاری شده است، مأموریت دارد تا با شناسایی چالش‌های پیش روی صنوف تئاتر، راهکارهای عملیاتی را برای حل مسائل نظری و اجرایی تدوین کند.

هدف بنیادین از ایجاد این اندیشکده، ایجاد پلی میان نیازهای واقعی هنرمندان و سیاستگذاری‌های کلان است. بر این اساس اندیشکده خانه تئاتر با تحلیل داده‌های میدانی و پژوهشی، پیشنهادهای تخصصی خود را در راستای ارتقای جایگاه صنفی و رفاهی هنرمندان به نهادهای مرتبط دولتی و بخش خصوصی ارائه می‌دهد.

انتظار می‌رود با فعال شدن این مرکز، تصمیمات مدیریتی در حوزه تئاتر کشور بر پایه تحلیل‌های علمی و مستند استوار شود و صدای صنفی هنرمندان در سطوح تصمیم‌ساز به شکل تخصصی‌تری شنیده شود.

این اندیشکده دارای کمیته‌های تخصصی ملی و بین المللی خواهد بود که در نخستین گام به رصد مسائل پرداخته و در گفتگو با صنوف مختلف زمینه‌های مورد نیاز پژوهش ایشان را با اندیشمندان مطرح کرده و گزارش آن را در قالب سخنرانی، گزارش های کوتاه و پژوهش های بلند به جامعه هدف مورد نظر ارائه خواهد داد.

منبع: خانه تئاتر

برچسب ها: خانه تئاتر ، اندیشکده ، تئاتر
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