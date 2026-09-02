باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی - استقلال در آغاز نیمه دوم با گل محمدمهدی محبی از پرسپولیس پیش افتاد و در آستانه کسب پیروزی قرار گرفت، اما یاسر آسانی با شوتی تماشایی دروازه سرخپوشان را باز کرد تا همهچیز به تساوی کشیده شود و پرسپولیس یک بار دیگر بدون شکست از شهرآورد خارج شود.
آخرین شکست پرسپولیس برابر استقلال در جریان بازی به اسفند ۱۳۹۶ بازمیگردد؛ دیداری که در دوران سرمربیگری برانکو ایوانکوویچ و وینفرد شفر برگزار شد و وریا غفوری تکگل استقلال را به ثمر رساند. پرسپولیس در صورت پیروزی در آن مسابقه میتوانست قهرمانی خود را قطعی کند، اما شکست مقابل رقیب سنتی این اتفاق را به تعویق انداخت.
از آن روز تاکنون ۲۰ دربی برگزار شده و پرسپولیس در هیچکدام از آنها در جریان بازی شکست نخورده است؛ رکوردی که سرمربیان مختلفی از جمله گابریل کالدرون، یحیی گلمحمدی، اوسمار ویرا، کارلوس گاریدو، اسماعیل کارتال و حالا مهدی تارتار در ثبت آن سهیم بودهاند.
حاصل این ۲۰ شهرآورد برای پرسپولیس ۸ پیروزی و ۱۲ تساوی بوده است. استقلال البته دو بار در این بازه زمانی در ضربات پنالتی جام حذفی مقابل پرسپولیس به برتری رسیده، اما در جریان ۹۰ دقیقه و وقتهای اضافه موفق به شکست سرخپوشان نشده است.
حالا آمار به نفع پرسپولیس حرف میزند؛ استقلال هر بار به دنبال شکستن این طلسم میرود، اما باز هم دست خالی از شکست دادن رقیب سنتی خارج میشود.