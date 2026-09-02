روزنامه هیل گزارش داد که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر، تلاش برای سومین استیضاح ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روزنامه هیل گزارش داده است که در صورت پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر و بازپس‌گیری اکثریت مجلس نمایندگان، تلاش برای سومین استیضاح دونالد ترامپ تقریباً اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

به نوشته این روزنامه، ارزیابی غالب در واشنگتن این است که جمهوری‌خواهان به احتمال زیاد اکثریت بسیار شکننده خود در مجلس نمایندگان را از دست خواهند داد و پرسش اصلی این است که دموکرات‌ها چه تعداد کرسی به دست می‌آورند. در صورت کسب اکثریت، حکیم جفریز، رهبر دموکرات‌های مجلس نمایندگان، ریاست این مجلس را بر عهده خواهد گرفت.

هیل می‌نویسد صرف‌نظر از اینکه اکثریت دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان چقدر باشد، یک موضوع احتمالاً قابل اجتناب نخواهد بود: تلاش برای استیضاح سوم ترامپ. با این حال، سرنوشت چنین اقدامی تا حد زیادی به نتیجه انتخابات سنا بستگی دارد.

اگر جمهوری‌خواهان همچنان کنترل سنا را حفظ کنند، تلاش دموکرات‌ها برای برکناری ترامپ احتمالاً خیلی زود شکست خواهد خورد. هیل معتقد است چنین استیضاحی حتی ممکن است به نفع ترامپ تمام شود و به او امکان دهد جمهوری‌خواهان را بیشتر حول خود متحد کند.

اما در صورت پیروزی دموکرات‌ها در سنا، شرایط متفاوت خواهد بود. روند استیضاح می‌تواند شامل بررسی اسناد و شهادت افراد باشد و برای مدت طولانی ادامه پیدا کند؛ به‌گونه‌ای که فعالیت‌های دیگر کنگره را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

ترامپ پیش‌تر گفته بود اگر جمهوری‌خواهان انتخابات میان‌دوره‌ای نوامبر را ببازند، دموکرات‌ها او را استیضاح خواهند کرد. او تنها رئیس‌جمهور تاریخ آمریکا است که دو بار در دوره ریاست‌جمهوری خود با روند استیضاح مواجه شده است؛ در سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱. هر دو استیضاح در سنا به محکومیت و برکناری او منجر نشدند.

منبع: تاس

برچسب ها: دونالد ترامپ ، استیضاح ترامپ
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