رئیس هیئت مدیره باشگاه استقلال گفت: فکر می‌کنم موقعیت‌های ما بیشتر بود و توقع برد داشتیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - علی تاجرنیا رئیس هیئت مدیره و سرپرست مدیرعاملی باشگاه استقلال پس از تساوی دربی ۱۰۷ پایتخت گفت: فکر می‌کنم موقعیت‌های ما بیشتر بود و توقع برد داشتیم. این بازی در چند سال گذشته جزو بهترین دربی‌ها بود که تماشاگرپسند و جذاب بود.

او در واکنش به این موضوع که با توجه به بسته بودن پنجره استقلال، دست کادرفنی برای تعویض بسته بود، اظهار داشت: پنجره را ما نبسته بودیم، تلاش کردیم که باز شود ولی نشد. خوشبختانه سهراب بختیاری زاده تیم خیلی خوبی جمع کرده که به بهترین شکل بازی می‌کند. به کادرفنی و بازیکنان امیدوار هستم و فکر می‌کنم در روزهای آینده تیم بهتری داشته باشیم.

سرپرست باشگاه استقلال در خصوص داوری دربی تصریح کرد: اجازه دهید خیلی صحبت نکنم ولی در نیمه اول در حالی که هنوز وقت اضافه تمام نشده و ما در موقعیت حمله قرار داشتیم  داور می‌توانست با اغماض بیشتری برخورد کند. در مجموع مهم این بود که تماشاگران یک دربی جذاب و تماشایی دیدند. باید ۳ امتیاز را می‌گرفتیم که قسمت نشد.

برچسب ها: علی تاجرنیا ، استقلال ، پرسپولیس ، دربی ، دربی پایتخت
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