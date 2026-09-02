باشگاه خبرنگاران جوان - طبق اعلام صندوق بیمه حوادث طبیعی، سرویس تماس پنجرقمی مرکز پاسخگویی این صندوق همزمان با هفته دولت راهاندازی شد تا دسترسی بیمهشدگان و هموطنان به کارشناسان صندوق تسهیل و فرآیند پاسخگویی و پیگیری امور با سرعت بیشتری انجام شود.
مهسا ویسی، مدیر روابط عمومی و مرکز تماس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، با اعلام این خبر اظهار کرد: راهاندازی خط پنجرقمی ۵۲۱۴۴ گامی در جهت توسعه خدمات ارتباطی صندوق و ایجاد دسترسی آسانتر و مستقیمتر بیمهشدگان به کارشناسان است.
وی افزود: از این پس بیمهشدگان میتوانند با شمارهگیری ۵۲۱۴۴، ضمن دریافت پاسخ و راهنماییهای لازم، روند پیگیری پروندههای خسارت خود را با کارشناسان ذیربط دنبال کنند و از آخرین وضعیت پرونده خود مطلع شوند.
ویسی با تأکید بر اهمیت پاسخگویی و تکریم بیمهشدگان گفت: یکی از اولویتهای صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان، تسهیل دسترسی مردم به خدمات و کاهش زمان و پیچیدگی فرآیندهای ارتباطی است. در همین راستا، توسعه و تقویت مرکز پاسخگویی با هدف افزایش رضایتمندی بیمهشدگان در اولویت کاری صندوق قرار گرفت.
وی افزود: راهاندازی این سرویس با هدف پاسخگویی متمرکز، افزایش سرعت در پیگیری درخواستها و امور مرتبط با پروندههای خسارت و همچنین تسریع در فرآیند رسیدگی و پرداخت خسارت انجام شده است.
مدیر روابط عمومی و مرکز تماس صندوق بیمه حوادث طبیعی ساختمان در پایان خاطرنشان کرد: تلاش صندوق بر این است که با تقویت زیرساختهای ارتباطی و پاسخگویی، ارتباطی سریع، شفاف و مؤثر با بیمهشدگان برقرار شود و خدمات مورد نیاز آنان در کوتاهترین زمان ممکن ارائه شود.