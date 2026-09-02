باشگاه خبرنگاران جوان؛ مجید غلامی بهنمیری - ۱۹ بازیکن بخش آقایان و ۴ بازیکن بخش بانوان، اردوی آماده‌سازی را در زمین‌های پدل مجتمع اقامتی میزبان بابلسر پشت سر گذاشتند.

محمدحسین نقاشیان سرپرست تیم ملی پدل در حاشیه برگزاری این اردو گفت: اردوی آماده‌سازی تیم ملی بانوان ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و همچنین اردوی تیم ملی آقایان کشورمان برای شرکت در مسابقات جام جهانی قطر با شرایط ایده آل و مطلوبی در مجموعه‌ام پدل هتل میزبان بابلسر برپا شد.

وی افزود: تیم پدل بانوان ایران که خود را برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا آماده می‌کند با ترکیب کامل در بابلسر است و تحت نظر کادر فنی برنامه‌های خود را دنبال می‌کند.

وی در ادامه گفت: تیم ملی پسران نیز با حمایت فدراسیون و هیات رئیسه پدل در رویداد‌های مختلف به میدان می‌روند که در تازه‌ترین اقدام صورت گرفته این بازیکنان به همراه هم‌تیمی‌هایی از کشور اسپانیا که رنک ۵۰ و ۱۰۰ دنیا را در اختیار دارند در مسابقات GOLD صربستان به میدان رفتند تا با کسب تجربه بهتری پا به این مسابقات بگذارند.

محمدعلی احمدی رئیس هیات تنیس مازندران گفت: خرسندیم برای اولین بار در استان میزبان اردوی تیم ملی پدل هستیم و با این میزبانی توانستیم سهمیه در تیم ملی آقایان داشته باشیم. این نوید را می‌دهم که در آینده سهمیه بیشتری در تیم ملی خواهیم داشت.

داریوش صابر سرمربی تیم ملی پدل ایران است و محمدحسین نقاشیان به عنوان سرپرست در کنار تیم ملی پدل حضور دارد.