سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران پس از تساوی تیمش در دربی ۱۰۷ گفت: تساوی در دربی برای هر دو تیم عادلانه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - سهراب بختیاری زاده سرمربی تیم فوتبال استقلال در نشست خبری پس از تساوی 1 - 1 استقلال مقابل پرسپولیس در دربی ۱۰۷ پایتخت گفت: دو تیم بازی خوبی را به نمایش گذاشتند و همه کسانی که این دیدار را دیدند لذت بردند. جزو دربی‌هایی بود که حاشیه نداشت و هر دو تیم به مسائل فنی فکر می‌کردند و دنبال ایجاد موقعیت بودند.

او ادامه داد: بعد از ۱۵ دقیقه ابتدایی پرسپولیس بازی را در اختیار داشت و به دروازه ما نزدیک می‌شدند، اما ما اجازه گلزنی را نمی‌دادیم. البته در ۱۰ دقیقه پایانی نیمه اول ما بهتر بودیم. ولی فکر می‌کنم در نیمه دوم تیم ما برتر بود و نبض بازی را در نیمه دوم در اختیار گرفتیم و نقطه ضعف نیمه اول را برطرف کردیم.

بختیاری زاده ادامه داد: ما روی یک غافلگیری گل خوردیم، اما این که به بازی برگشتیم و توانستیم مساوی کنیم اتفاق خوبی بود. من همیشه در مورد داوری صحبت نمی‌کنم، اما این بار می‌خواهم بگویم که صحنه روی محمدحسین اسلامی پنالتی بود و داور آن خطا را ندید. یک کارت زرد اشتباه هم به بازیکن ما داد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در مورد اظهار نظر سرمربی پرسپولیس که عنوان کرده بود حریف روی یک اوت دستی به گل رسید گفت: آقای تارتار بازی را ببیند نظرش عوض می‌شود. هر چند به هر حال اوت دستی هم جزوی از فوتبال است، اما ما شرایط متفاوتی داشتیم.

بختیاری زاده ادامه داد: این که استقلال خیلی وقت است دربی را نبرده است روی بازیکنان فشار می‌آورد و یک امتیاز ویژه به حریف می‌دهد. توپ‌های ما امروز وارد دروازه نشد، اما در بازی برگشت ان شالله بازی را خواهیم برد.

وی با تقبیح رفتار برخی تماشاگران به خاطر پرتاب بطری و اشیاء دیگر گفت: هر چند دربی کم حاشیه‌ای بود و میزبانی اصفهانی‌ها هم عالی بود، اما من این رفتار تعدادی از تماشاگران را نمی‌پسندم. باید از این رفتار‌ها دست بکشند و به فکر تشویق تیم خودشان باشند.