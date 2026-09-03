مدیر جهاد کشاورزی دزفول از آغاز برداشت لیموترش محلی با کیفیت بالا در این شهرستان خبر داد و پیشبینی کرد امسال بیش از ۲۰ هزار تن محصول از باغات منطقه برداشت شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - بهروز قمرزاده، مدیر جهاد کشاورزی دزفول، امروز با اشاره به تنوع ارقام مرکبات در منطقه گفت: در حال حاضر برداشت رقم لیموترش محلی که عطری بی‌نظیر و کیفیت فوق‌العادهای دارد، توسط کارگران باغی در حال انجام است.

او با بیان اینکه سطح زیر کشت لیموترش در دزفول بالغ بر ۸۵۰ هکتار است، افزود: این شهرستان با تولید ۶۵ درصد از لیموترش استان خوزستان، قطب اصلی تولید این محصول محسوب می‌شود و پیش بینی می‌شود امسال ۲۰ هزار تن محصول با کیفیت از این باغات برداشت شود.

آقای قمرزاده با تأکید بر مرغوبیت ویژه لیموترش دزفول که به دلیل اندازه ریز و عطر مطلوبش معروف است، یادآور شد: این محصول نه تنها نیاز استان خوزستان را تأمین می‌کند، بلکه به دلیل کیفیت استثنایی، به استان‌های تهران، مشهد، اصفهان و کرمانشاه نیز صادر می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول در خصوص فرآیند برداشت اضافه کرد: کار برداشت روزانه از ساعات اولیه صبح آغاز و تا پیش از ظهر ادامه دارد و در هر نوبت حدود ۲۰ کارگر در باغات مشغول به چیدن محصول هستند.

او در پایان گفت: در مجموع سطح باغات لیموترش کل استان خوزستان یک هزار و ۳۰۰ هکتار است که برداشت این محصول هم اکنون در ۶ شهرستان استان در جریان بوده و مردادماه به عنوان «ماه لیموترش» در دزفول شناخته می‌شود.