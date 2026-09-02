باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه -مهدی تارتار سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تساوی دربی ۱۰۷ اظهار کرد: بازی پُرفشاری بود و شاهد فوتبال زیبایی از دو تیم بودیم. سرعت بازی خیلی بالا بود و فکر نمی‌کردم با توجه به تغییرات گسترده‌ای که داشتیم، اینقدر خوب و روان بازی کنیم. استقلال هم خوب بازی کرد.

او با بیان اینکه پرسپولیس و استقلال می‌توانستند برنده دربی ۱۰۷ باشند، تصریح کرد: موقعیت‌های گلزنی زیادی روی دروازه‌ها خلق شد. به دو تیم خسته نباشید می‌گویم و از مسئولان استان اصفهان بابت شرایط خوب میزبانی تشکر می‌کنم. همه چیز فوق‌العاده بود.

سرمربی پرسپولیس با تمجید از موعود بنیادی‌فرد گفت: داوران ایرانی روزبه‌روز بهتر می‌شوند و از داوران تشکر می‌کنم. این حسرت برای ما باقی ماند که بازی یک - یک شد. گل اول را زدیم و حریف روی یک لحظه غفلت ما به گل رسید. تیم حریف روی اوت دستی کار کرده بود و ما شرمنده هواداران شدیم که نتوانستیم پیروز شویم.

تارتار درباره تفاوت کیفیت دربی ۱۰۷ با دربی‌های قبلی خاطرنشان کرد: این مسئله به تفکرات کادر فنی دو تیم مربوط است. دربی را تجربه کرده‌ام و اگر مربیان شجاع باشند، بازیکنان از مربیان خود الهام می‌گیرند. کادر فنی دو تیم می‌خواستند برنده باشند؛ به‌ویژه پرسپولیس. چون یک امتیاز پایین‌تر از استقلال بودیم و با پیروزی، بالاتر از استقلال قرار می‌گرفتیم. با گل تساوی افسوس خوردیم.

او با بیان اینکه پرسپولیس همیشه برای قهرمانی می‌جنگد، عنوان کرد: تیم ما امسال تاکنون فوق‌العاده بوده و استقلال، تراکتور و سپاهان نیز فوتبال خوبی به نمایش می‌گذارند. در کنار این چهار تیم، چند تیم جوان مانند آلومینیوم اراک هم فوق‌العاده کار می‌کنند و لیگ خوبی می‌بینیم.

تارتار گفت: از مسئولان استان اصفهان به دلیل شرایط خوب میزبانی تشکر می‌کنم. یک تشکر هم از گروه داوری داشته باشم. فکر می‌کنم گروه داوری امروز خیلی خوب عمل کرد و مشکل خاصی وجود نداشت. یکی، دو صحنه VAR وجود داشت که حتما بررسی می‌شود؛ ولی در مجموع خوب بودند. از بازیکنان نهایت تشکر را دارم به خاطر بازی خوبی که انجام دادند. از استقلالی‌ها هم تشکر می‌کنم. باید به فوتبال ایران باید تبریک گفت به خاطر این دربی جذاب، دیدنی و شجاعانه.

سرمربی پرسپولیس افزود: از شروع بازی هر دو تیم برای بردن تلاش کردند. در نیمه اول یکی، دو موقعیت فوق‌العاده داشتیم که از دست رفت. نیمه دوم هم بازی پایاپایی بود و ما در شرایط بهتری به گل رسیدیم. بعد از آن روی یک لحظه غفلت غافلگیر شدیم. قبل از بازی گفتیم که تا پایان بازی باید تمرکزمان حفظ شود. متأسفانه غافل شدیم و به خاطر گل مساوی حسرت خوردیم. فکر می‌کنم هم ما می‌توانستیم برنده باشیم، هم استقلال. در مجموع فکر می‌کنم ما یک مقدار بهتر بودیم.

او بیان کرد: با وجود اینکه فقط ۲ ماه است تیم ما شکل گرفته و تغییرات زیادی داشتیم. خودم انتظار چنین بازی هماهنگی را نداشتم. فکر می‌کردم کمی دچار مشکل شد، اما انصافاً بازیکنان نکات تاکتیکی را خیلی خوب رعایت کردند.‌ای کاش برنده می‌شدیم و هواداران ما خوشحال به خانه های‌شان می‌رفتند. تشکر ویژه‌ای از هواداران داشته باشم که از شروع و قبل از بازی برای ما سنگ تمام گذاشتند.

تارتار درباره اینکه تیمش بعد از گلزنی خیلی زود عقب رفت، خاطرنشان کرد: تعویض‌های ما همه هجومی بود و اصلا نمی‌خواستیم عقب برویم ولی طبیعت دربی همین است. وقتی اختلاف یک گل است، خیلی فضا استرس‌زا می‌شود و ممکن است ناخداگاه یک تیم عقب برود. گلی که دریافت کردیم روی صحنه‌ای بود که ما داشتیم حمله می‌کردیم، اما استقلال روی یک اوت دستی به دست آورد و شروع مجدد سریع داشت و به گل رسید. اینطور نبود که عقب نشسته باشیم و گل بخوریم. فکر می‌کنم هر دو تیم کیفیت بالایی از خودشان نشان دادند.