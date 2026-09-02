باشگاه خبرنگاران جوان - پیرو انتشار دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ و اطلاعیه تمدید و اصلاحات مربوط به آن در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰، سازمان سنجش ضمن اعلام رشتهمحلهای جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای مذکور اعلام کرد که متقاضیان مجاز به انتخاب رشته میتوانند در مهلت مقرر پس از مطالعۀ دقیق دفترچه راهنمای یاد شده، تا پایان روز پنجشنبه به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ به سازمان سنجش آموزش کشور مراجعه و نسبت به انتخاب رشته خود اقدام کنند.
در ضمن آن دسته از متقاضیانی که قبلاً نسبت به انتخاب کدرشتهمحلهای تحصیلی اقدام کردهاند، نیز میتوانند در صورت تمایل تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲، نسبت به مشاهده یا ویرایش کدرشتهمحلهای انتخابی خود اقدام نمایند.