باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه لحن جنگ‌طلبانه خود علیه ایران، بار دیگر بر احتمال تداوم حملات هوایی تأکید کرد و گفت: «دیشب حمله بسیار سنگینی انجام دادیم و آماده‌ایم هر زمان که بخواهیم حمله دیگری انجام دهیم.»

ترامپ در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره مدت ادامه حملات و نگرانی درباره افزایش بهای نفت، مدعی شد که مدت زمان این عملیات نظامی «اهمیتی ندارد»، اما افزود که انتظار ندارد این عملیات «خیلی طولانی» ادامه پیدا کند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین به اظهارات پیشین خود درباره تنگه هرمز و تغییر نام آن اشاره کرد و گفت که «جدی نبوده است». ترامپ در شبکه اجتماعی خود پیشنهاد داده بود که نام «تنگه هرمز» را به «تنگه ترامپ» تغییر دهد!

اظهارات ترامپ در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن شب گذشته به چندین منطقه غیرنظامی و زیرساخت‌های خدماتی ایران از جمله دکل‌ها و سایت‌های ارتباطی در استان‌های خوزستان، سیستان و بلوچستان، هرمزگان و کرمان حمله کرد. این حملات ۱۸ نفر را به شهادت رسانده و ده‌ها نفر دیگر را مجروح کرده است.

یکی از این حملات، یک مراسم عروسی در کوهستک، در استان هرمزگان را هدف قرار داد که طی آن ۴ نفر به شهادت رسیده و ۶۸ نفر مجروح شدند. بسیاری از این افراد زن و کودک بودند.

وزارت خارجه ایران این حملات را «جنایت جنگی» توصیف کرده و اعلام کرد که نیرو‌های مسلح ایران با حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در منطقه به آن پاسخ دادند.

منبع: بریکینگ نیوز