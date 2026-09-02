صنعت نفت آبادان و سپاهان در هفته پنجم لیگ برتر به تساوی بدون گل رضایت دادند تا آبادانی‌ها به رده چهاردهم و سپاهان به جایگاه پنجم جدول برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- در آخرین دیدار هفته پنجم لیگ برتر، صنعت نفت آبادان و سپاهان از ساعت ۲۰:۳۰ امروز چهارشنبه ۱۱ شهریور ۱۴۰۵ در ورزشگاه تختی آبادان به مصاف یکدیگر رفتند که این مسابقه در نهایت با تساوی صفر بر صفر به پایان رسید.

سپاهان در طول مسابقه مالکیت بیشتری در اختیار داشت و با حفظ توپ و حملات متوالی، فشار زیادی روی دروازه میزبان وارد کرد؛ با این حال دفاع منسجم و عملکرد خوب صنعت نفت اجازه نداد طلایی‌پوشان اصفهانی به گل برسند.

در سوی مقابل، صنعت نفت با وجود حملات کمتر، در ایجاد موقعیت و شوت‌زنی در چارچوب عملکرد قابل توجهی داشت و دروازه‌بان و خط دفاعی این تیم نیز با مهار موقعیت‌های سپاهان، نقش مهمی در ثبت کلین‌شیت و کسب یک امتیاز ایفا کردند.

با این نتیجه، سپاهان در رده پنجم جدول قرار گرفت و صنعت نفت آبادان با کسب این یک امتیاز،  جایگاه چهاردهم جدول رسید.

برچسب ها: سپاهان ، صنعت نفت آبادان
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