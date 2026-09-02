رئیس سازمان صداوسیما ضمن تشریح اهداف رویداد «ایران‌جان»، بر رسالت رسانه ملی در معرفی شایسته ظرفیت‌های فرهنگی، صنعتی و کشاورزی استان قزوین تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیمان جبلی رئیس سازمان صداوسیما  که عصر امروز به استان قزوین سفر کرده است، در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین، درایت و تدبیر حجت‌الاسلام والمسلمین مظفری در مدیریت فضا و مهار طراحی‌های دشمنان در وقایع دی‌ماه سال گذشته را محوری و آرامش‌بخش توصیف کرد.

وی همچنین با اشاره به نتایج ارزیابی‌های تخصصی از شبکه‌های استانی، مجموعه صداوسیمای قزوین را مرکزی پیشتاز، پویا و صاحب‌ایده دانست و گفت: تهیه سند زیست‌بوم در این مرکز گامی اساسی در مسیر هوشمندسازی و هدفمندی تولیدات رسانه‌ای به شمار می‌رود که می‌تواند سرمشق دیگر استان‌ها قرار گیرد.

جبلی افزود: این سند در نقش یک قطب‌نمای جامع برای برنامه‌سازان عمل می‌کند، به‌گونه‌ای که هر اثر رسانه‌ای بر پایه ظرفیت‌ها و اقتضائات بومی تولید می‌شود تا ضریب نفوذ و اثربخشی پیام میان مخاطبان به بالاترین سطح برسد.

رئیس رسانه ملی همچنین با اشاره به اجرای طرح ملی «ایران جان»، بازتاب شایسته توانمندی‌های صنعتی، کشاورزی و جاذبه‌های تاریخی قزوین در گستره ملی را از اهداف بنیادین این رویداد برشمرد و اظهارکرد: در کنار روایت هوشمندانه پیشرفت‌ها، بازتاب دغدغه‌ها و پیگیری مطالبات به‌حق مردم منطقه نیز رسالت خطیر رسانه است تا زمینه برای گره‌گشایی از مسائل هموار شود.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه قزوین نیز با تکیه بر جایگاه بنیادین عدالت در هندسه انقلاب اسلامی، خواستار اهتمام بیش‌ازپیش رسانه‌ها به معرفی داشته‌های کهن قزوین و توجه جدی به مناطق کم‌برخوردار و روستایی شد.

«ایران جان» الگوی پویای معرفی مواریث غنی فرهنگی

امام جمعه قزوین با اشاره به پیشینه درخشان تمدنی این خطه اظهار کرد: رویداد «ایران جان» بستر ارزشمندی برای بازشناسی مفاخر و چهره‌های نامدار استان فراهم کرد و این شیوه باید به‌مثابه الگویی پویا در معرفی مواریث غنی فرهنگی به سراسر ایران تداوم یابد.

وی با تجلیل از هوشمندی و زمان‌شناسی مردم قزوین یادآور شد: پایبندی و حضور به‌موقع شهروندان در مقاطع گوناگون، جلوه‌ای روشن از بصیرت و وفاداری به آرمان‌ها را به نمایش گذاشت و نقشه‌های بدخواهان را نقش‌برآب کرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان قزوین در بخش دیگری از سخنانش، شکل‌گیری قرارگاه شهید در استان قزوین را گامی مؤثر در سامان‌دهی برنامه‌ها و مواجهه سنجیده با چالش‌ها دانست و گفت: این مجموعه عملکرد درخشانی در انسجام‌بخشی به مطالبات و سلب فرصت موج‌سواری از دشمنان داشته است.

منبع: رسانه ملی

برچسب ها: پیمان جبلی ، رسانه ملی ، استان قزوین
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