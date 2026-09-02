باشگاه خبرنگاران جوان - روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان اعلام کرد: در پی وقوع آتش‌سوزی در محدوده تالاب بیشه‌دالان، بلافاصه نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان بروجرد در محل حاضر شده و ضمن کنترل مهار حریق از گسترش آتش به سایر بخش های تالاب و وارد شدن خسارات بیشتر جلوگیری بعمل آمد.

تحقیقات و بررسی‌های کارشناسی برای مشخص شدن علت وقوع آتش‌سوزی و شناسایی عامل یا عاملان احتمالی حادثه ادامه دارد و در صورت احراز عمدی بودن آتش‌سوزی، موضوع از طریق مراجع قانونی پیگیری خواهد شد.

تالاب بیشه‌دالان یکی از زیستگاه‌های مهم پرندگان بومی و مهاجر در شهرستان بروجرد است و از اهمیت ویژه‌ای در حفظ تنوع زیستی منطقه برخوردار است. این تالاب در سال‌های گذشته نیز با تهدیدهایی از جمله آتش‌سوزی، کم‌آبی و تغییر کاربری اراضی مواجه بوده است.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان