دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نسبت به از سرگیری تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی شدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز چهارشنبه نسبت به از سرگیری تنش‌ها در منطقه ابراز نگرانی شدید کرد و درباره گزارش‌های مربوط به کشته شدن غیرنظامیان از جمله حمله‌ به یک مراسم عروسی در ایران هشدار داد.

استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل گفت که گوترش از این تحولات «به‌شدت نگران» است و تمامی حملات علیه غیرنظامیان را محکوم می‌کند. او تأکید کرد همه طرف‌های درگیر موظف‌ هستند قوانین بشردوستانه بین‌المللی از جمله اصول تفکیک اهداف نظامی از غیرنظامی، تناسب و اقدامات احتیاطی را رعایت کنند.

دوجاریک همچنین گفت تشدید درگیری‌ها بر کشور‌های منطقه، حریم هوایی و مسیر‌های حیاتی کشتیرانی تأثیر گذاشته است. گوترش خواستار توقف فوری عملیات نظامی و خویشتنداری طرف‌ها شد و هشدار داد ادامه تنش می‌تواند پیامد‌های ویرانگری برای غیرنظامیان، منطقه و حتی فراتر از آن داشته باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که عملیات بشردوستانه سازمان ملل در منطقه با کمبود منابع و فشار زیادی روبه‌روست.

دبیرکل سازمان ملل از طرفین خواست هرچه سریع‌تر به مسیر دیپلماسی بازگردند و تأکید کرد دستیابی به یک توافق جامع و پایدار تنها از طریق گفت‌و‌گو و مذاکره امکان‌پذیر است.

منبع: آناتولی

برچسب ها: سازمان ملل ، آنتونیو گوترش
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