باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سعید فتاحی مدیر سازمان فوتبال باشگاه استقلال بعد از تساوی این تیم مقابل پرسپولیس که به میزبانی آبی‌ها در ورزشگاه نقش جهان رقم خورد، در واکنش به نارضایتی هواداران از برگزاری دربی در اصفهان اظهار کرد: قطعا باید ناراضی باشند، چون ما هم از اینکه دربی در تهران برگزار نشد ناراضی هستیم. متاسفانه استقلال نه امسال و نه پارسال استادیوم خانگی نداشت.

او درباره شرایط ورزشگاه آزادی گفت: حدودا سه ماه پیش جلسه‌ای با شرکت توسعه داشتیم و آنها قول دادند که ورزشگاه به لیگ امسال برسد، اما تصمیم گرفتند که چمن را عوض کنند. فکر کنم عملیات ساختمانی ورزشگاه تمام شده فقط الان بحث چمن است.‌ای کاش مدیریت می‌شد که بازی‌ها آنجا انجام شود و چمن را در پایان فصل عوض می‌کردند.

فتاحی درباره وضعیت پنجره نقل و انتقالاتی استقلال تصریح کرد: بحث قول مطرح نبوده است. باشگاه دو پلن داشت؛ پلن اول این بود که پنجره باز شود و یا بشود از آن سه مورد استثناء استفاده کنیم که نامه نگاری کردیم و به خاطر محرومیتی که داشتیم امکانش نبود.

او در این باره نیز ادامه داد: جا دارد از سهراب بختیاری زاده تشکر کنم. ما از همه تیم‌ها کمتر بازیکن داریم، اما بازیکنان از جان و دل مایه می‌گذارند. امیدوارم ما در آسیا هم بتوانیم نتیجه بگیریم.

فتاحی در واکنش به شایعه درگیری حردانی و آسانی در رختکن گفت: هیچ بحثی بین صالح حردانی و یاسر آسانی پیش نیامد.

او درباره شکایت از آسانی بیان کرد: برخی مسائل «اظهر من الشمس» است. برخی‌ مصاحبه می‌کنند، اما بالاترین مرجع رسیدگی به پرونده هم نظر خودش را اعلام کرده است.

مدیر سازمان فوتبال باشگاه استقلال همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر جذب بازیکن ازبک گفت: ما نیم‌فصل می‌توانیم بازیکن بگیریم و داریم برنامه ریزی می‌کنیم، اما هیچ بازیکن خاصی هنوز مدنظر نیست.