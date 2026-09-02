نشست مشاوران سامانه ۴۰۳۰ با حضور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست مشاوران سامانه تلفنی ۴۰۳۰ با سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام برگزار شد. در این نشست گزارشی از روند فعالیت، توسعه خدمات و عملکرد این سامانه در حوزه‌های مختلف ارائه شد.

سید امیرحسین مدنی مدیرعامل بنیاد برکتِ ستاد اجرایی فرمان امام در ابتدا، با تشریح روند فعالیت سامانه ۴۰۳۰ گفت: فعالیت این سامانه در اوج دوران کرونا آغاز شد و توانست ظرفیت خود را به جامعه نشان دهد، اما پس از پایان کرونا با افت شدیدی در میزان فعالیت مواجه شد که این روند تا سال ۱۴۰۳ ادامه داشت تا اینکه با دستور رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، فعالیت سامانه مجدداً احیا و فعال شد و توانست در موضوعاتی مانند اربعین، جنگ تحمیلی، جوانی جمعیت و تشییع پیکر آقای شهید ایران خدمت‌رسانی کند.

مدنی با اشاره به آمار عملکرد سامانه گفت: از تیرماه ۱۴۰۳ تا مردادماه ۱۴۰۵، حدود ۵۶۱ هزار نفر با سامانه ۴۰۳۰ تماس گرفته و خدمات دریافت کرده‌اند و در مجموع، بیش از ۲ میلیون و ٣٠٠ هزار دقیقه کل زمانی بوده که در این سامانه، خدمات مشاوره ارائه شده است.

وی ادامه داد: تاکنون ۴ هزار و ۶۸۱ مشاور در سامانه ۴۰۳۰ فعالیت کرده‌اند و پاسخگوی مردم بوده‌اند. همچنین به‌طور میانگین، روزانه ۸۱۱ مشاوره توسط این سامانه انجام شده است.

مدنی با اشاره به خدمت‌رسانی سامانه ۴۰۳۰ در جنگ تحمیلی گفت: در دوره جنگ تحمیلی جدید، ۲۳۹ هزار تماس معادل یک میلیون و ۱۰۰ هزار دقیقه مشاوره توسط ۲ هزار و ۴۹۶ مشاور انجام شد.

مدیرعامل بنیاد برکت با اشاره به موضوعات تماس‌های ثبت‌شده در سامانه ۴۰۳۰ اظهار داشت: مسائل مربوط به بحران و جنگ و مراقبت‌های مادر و کودک بیشترین فراوانی را در تماس‌ها داشته است.

در ادامه این نشست، جمعی از مشاوران سامانه ۴۰۳۰ در سخنانی جداگانه از دغدغه‌ها، تجربیات، خاطرات و ظرفیت‌های توسعه سامانه گفتند. ارتقای عملکرد کیفی سامانه، چگونگی احراز اهلیت مشاوران، ساماندهی پاسخگویی به سؤالات پرتکرار و ارائه آموزش‌های مستقیم، بدون واسطه و فراگیر در شرایط بحران از دیگر موارد مطرح شده توسط مشاوران ۴۰۳۰ بود.

لزوم بهره‌برداری از کلان‌داده‌های ۴۰۳۰ با روش‌های مبتنی بر علوم انسانی و ابزار‌های هوش مصنوعی

در ادامه، سید پرویز فتاح رئیس ستاد اجرایی فرمان امام، با اشاره به ضرورت ادامه راه شهدا گفت: راه شهدا باید ادامه پیدا کند و یکی از مسئولیت‌های ما این است که بدانیم شهدا زنده‌اند و برای دستگیری از انسان‌ها، توانمندتر از دوره حیاتشان هستند. ما باید از شهدا الگو بگیریم که ره‌توشه این مسیر، ایمان و صبر است. این مسیر، همان راهی است که قرآن کریم برای آن نهایتی قائل نیست و تا خداوند ادامه دارد.

وی افزود: مشاوره فقط وابسته به صدای شما نیست، بلکه با دل، اعتقاد و ایمانتان گره خورده است. مشاور باید «مؤثرالوجود» باشد تا تاثیرگذار شود. نفَس شماست که می‌تواند انسان‌ها را زنده کند، اما مقدمه احیای مردم، خودسازی است.

فتاح همچنین با قدردانی از فعالیت داوطلبانه مشاوران گفت: خوشا به حال کسانی که خالصانه و بدون توقع، در جریان جنگ نقش‌آفرینی کردند که این رفتار‌ها از ملت مبعوث ایران، یادآور ایثار رزمندگان و یارانمان در دوره دفاع مقدس است.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام گفت: بار‌ها پیگیر تشکیل این جلسه بودم تا فقط و فقط بتوانم از زحمات شما عزیزان به نمایندگی از بیشتر از ۴ هزار مشاورِ مجاهد ۴۰۳۰ تشکر کنم. مشاوره‌های شما روحیه صبوری ملت و تاب‌آوری اجتماعی را تقویت کرده است که این دستاورد بزرگی برای ایران متحد و همدل ماست.

مشاوران ۴۰۳۰ توانستند آرامش بدهند و حتی جان انسان‌ها را نجات دهند

وی ادامه داد: هر کس یک نفر را زنده کند، انگار کل آدم‌ها را زنده کرده است که این طبق فرمایش خدای متعال در قرآن کریم است. با خدمات مشاوران در سامانه ۴۰۳۰، افراد بسیاری آرامش پیدا کردند، حتی از مرگ نجات پیدا کردند و زندگی‌های از هم گسسته‌ای نیز به واسطه این خدمات دوباره پیوند خورده است.

وی افزود: سامانه ۴۰۳۰ باید به ساختاری برسد که در بحران‌هایی مانند کرونا، جنگ، اربعین، زلزله و سایر حوادث بتواند به‌صورت منسجم و مرتبط خدمات مشاوره‌ای ارائه دهد؛ چرا که می‌تواند بخش مهمی از سختی‌های زندگی مردم را با گفت‌و‌گو آسان کند و به مردم آرامش دهد.

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام در ادامه بر لزوم سازماندهی بهتر و توسعه بیشتر سامانه و بهره‌برداری درست از کلان‌داده‌های جمع‌آوری‌شده با استفاده از روش‌های تحلیل مبتنی بر علوم انسانی و ابزار‌های هوش مصنوعی تاکید کرد تا نتایج آن بتواند در تصمیم‌گیری‌های ملی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

فتاح با اشاره به شرایط کنونی کشور اظهار داشت: امروز دشمنان ما مستأصل شده‌اند و این را در رفتار‌های آنها به وضوح می‌توان مشاهده کرد. این پیروزی ملت ایران است که با صبوری، مقاومت و ایستادگی خود این بلا را بر سر دشمنان آورده است. ایران در اوج قدرت و اقتدار تاریخی‌اش قرار دارد و ابرقدرت‌های دنیا را به عجز انداخته است

رئیس ستاد اجرایی فرمان امام خاطرنشان کرد: امروز روز عقب‌نشینی و دلسردی نیست؛ روز صبر و ایستادگی است چرا که انتهای این مسیر قطعا پیروزی مؤمنان و حق بر جریان کفر و باطل است؛ این وعده حتمی و تضمین شده خدا در قرآن کریم است.