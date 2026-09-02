باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا چند ماه پس از مداخله نظامی در ونزوئلا و دستگیری رئیس جمهور این کشور، گفت که کاراکاس «هنوز آماده برگزاری انتخابات نیست» و مدعی شد که این کشور به زمان بیشتری نیاز دارد.

در پاسخ به این پرسش که چرا واشنگتن از کاراکاس نمی‌خواهد تاریخ مشخص و قطعی برای برگزاری انتخابات تعیین کند، ترامپ در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «من فکر نمی‌کنم آنها هنوز آماده باشند. می‌دانید، همه‌چیز خیلی جدید است. ما با دولت ونزوئلا روابط بسیار خوبی داریم».

ترامپ در ادامه از دلسی رودریگز، رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا تمجید کرد و گفت که او «عملکرد بسیار، بسیار خوبی دارد».

نیکلاس مادورو و همسرش، سیلیا فلورس پس از مداخله نظامی آمریکا در زمستان سال گذشته بازداشت شده و به آمریکا منتقل شدند. بلافاصله پس از عملیات نظامی آمریکا و دستگیری مادورو، ترامپ مدعی شد که آمریکا قرار است ونزوئلا را تا زمانی که یک «گذار امن، مناسب و عاقلانه» انجام شود، عملاً تحت نظارت خود داشته باشد.

در ادامه، مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا در توجیه این مداخله نظامی چند هفته بعد در سنا گفت که هدف نهایی آمریکا «ونزوئلایی با انتخابات دموکراتیک مشروع» است.

اخیرا فایننشال تایمز صراحتاً نوشته است که ترامپ برخلاف فشار برای برگزاری سریع انتخابات، فعلاً رویکردی متفاوت در پیش گرفته و با دولت موقت رودریگز همکاری می‌کند.

در همین حال، واشنگتن در هفته‌های اخیر اعلام کرده که در یک توافق جدید با دولت موقت ونزوئلا، کنترل ۶۵ میلیارد بشکه ذخایر نفت این کشور را به دست آورده است. این میزان تقریباً یک‌پنجم ذخایر ونزوئلا است. بر این اساس، قرار است یک شرکت خصوصی جدید با مشارکت دولت آمریکا و یک اپراتور خصوصی ونزوئلایی ایجاد شود و توسعه ۱۷ میدان نفتی را بر عهده بگیرد.

ترامپ می‌گوید که قصد دارد ذخایر استراتژیک ملی نفت آمریکا را که خالی شده، با استفاده از نفت ونزوئلا پر کند.

منبع: آناتولی