بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس گفت: حیف شد که بازی دربی را پیروز نشدیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمد خدابنده‌لو بازیکن پرسپولیس پس از تساوی دربی ۱۰۷ در ورزشگاه نقش جهان اظهار کرد: به هر دو تیم خسته نباشید می‌گویم، خصوصا هواداران خودمان. یک بازی بیرون از خانه برای ما محسوب می‌شد. استقلال میزبان بود، اما آنها هم میهمان بودند. امیدواریم ورزشگاه آزادی زودتر درست شود، چون خیلی در روند امتیازگیری و بازی ما تاثیر دارد.

او در پاسخ به سوالی در خصوص عملکرد خود در این فصل گفت: من نمی‌توانم راجع به خودم اظهارنظر کنم. کارشناسان و اهالی فوتبال می‌توانند حرف بزنند. تمام تلاشم را می‌کنم. فضا بازتر و مهیاتر است و امیدوارم ادامه‌دارتر باشد.

خدابنده‌لو در پاسخ به این سوال که در دربی امروز کدام تیم متوقف شد، گفت: بازی برای دو تیم خوب و جذاب بود. دو تیم موقعیت‌های زیادی داشتند و درست نیست بگوییم کدام یک متوقف شدند، اما ما واقعا برای برد آمده بودیم و هجومی هم بازی کردیم، اما حیف شد.

او در خصوص جو تیم پس از حضور مهدی تارتار گفت: شرایط جوی تیم خیلی خوب است و همه بازیکنان یکدل و متحد هستند. تغییرات زیادی داشتیم و هواداران باید صبورتر باشند. قطعا این تیم حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.

خدابنده لو بیان کرد: ما هر وقت به اصفهان می‌آییم، هواداران سنگ تمام می‌گذارند. جا دارد از آنها تشکر کنم. دوست داشتیم برنده باشیم که آنها هم خوشحال یه خانه بروند، اما فوتبال است. امیدوارم در ادامه لیگ بتوانیم جبران کنیم.

بازیکن پرسپولیس درباره عملکرد موعود بنیادی‌فر در این مسابقه و فشار‌های که پس از انتخاب او از سوی هواداران این تیم وجود داشت، گفت: حرف و حدیث همیشه هست، اما خوب سوت زد. فکر می‌کنم آن فشار‌ها به دلیل عقبه‌ای وجود داشت که به همان دلیل بود، اما امروز شرایط داوری خوب بود.

خدابنده‌لو در واکنش به اینکه پرسپولیس برای بهبود شرایط خود در جدول نیاز به پیروزی داشت، گفت: ما تمام تلاش‌مان را کردیم، موقعیت خلق کردیم و فکر می‌کنم می‌توانستیم برنده بازی باشیم. برای جدول و قهرمانی زود است. هفته پنجم است و فرصت زیاد است. تیم ما خیلی باکیفیت است و تیم یکدستی داریم و در ادامه راه قطعا موفق می‌شویم.

او سپس به انتقاد از برگزاری دربی در اصفهان پرداخت و گفت: من نمی‌خواهم میزبانی اصفهان و سپاهان را زیر سوال ببرم، واقعا از آنها ممنونم، اما صحبت درباره این مسائل دیگر در فوتبال ما به درد نمی‌خورد، چون فایده‌ای ندارد. می‌توانستند آزادی را مهیا کنند، می‌توانستند تختی را مهیا کنند، اما اصلا اهمیت نمی‌دهند. نمی‌دانم دلیلش چیست و امیدوارم که زودتر آماده شود. پرسپولیس و استقلال در ورزشگاه آزادی تیم متفاوت‌تری هستند و با حضور هواداران قوی‌تر هستند. امیدوارم زودتر شرایط مهیا شود.

خدابنده‌لو در پاسخ به اینکه آیا به برگزاری دربی در تختی هم راضی بودند، گفت: بالاخره در تهران است. فاصله بازی‌ها کم است. ما شنبه بازی کردیم و بدون تمرین به اصفهان آمدیم. وقتی فاصله بازی‌ها اینطور است، بهتر است در شهر خودمان بازی کنیم.