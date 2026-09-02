صالحی از تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - همایش «روز ملی صنعت چاپ ایران» با حضور سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، محسن جوادی، معاون فرهنگی وزارت ارشاد، ابراهیم حیدری، مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، عباس زارع مدیرکل دفتر چاپ و نشر وزارت ارشاد در تالار وحدت برگزار شد.

عباس زارع، مدیر کل دفتر امور چاپ وزارت فرهنگ در مراسم روز ملی صنعت چاپ گفت: برای نخستین‌بار در پنج استان، در هنرستان‌های زیبا رشته چاپ در سه سرفصل چاپ بسته‌بندی، چاپ تبلیغات و چاپ و نشر راه‌اندازی شد. این اتفاق در استان‌های تهران، قم، اصفهان، مشهد و تبریز با همراهی اتحادیه‌های موضوعی اتفاق افتاد.

زارع ادامه داد: بیش از ۲۰ دوره آموزشی نیز به‌صورت برخط برای کل چاپخانه‌های سراسر کشور در موضوعات هوش مصنوعی، مالیات، تأمین اجتماعی و موضوعاتی که مبتلابه این دوستان است، برگزار کردیم.

وی افزود: مطالبات شما عزیزان را مکتوب به وزیر محترم سمت ابلاغ کردند که دغدغه همه شما دوستان در همه بخش‌ها، هم مواد اولیه، هم ماشین‌آلات، هم واردات و هم صادرات را شامل می‌شود. به تبع آن، کارگروه مشترکی بین وزارت فرهنگ و وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفت که ان‌شاءالله در این گروه، با همراهی تشکل‌ها، مشکلات شما را به‌طور کامل و مستمر پیگیری خواهیم کرد.

وزیر ارشاد در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت چاپ گفت: همان‌طور که در گزارش‌ها شنیدید و مدیرکل چاپ هم اشاره کردند، در سال ۱۴۰۴، ۶۰ درصد محصولات چاپی کاهش یافت و ۵۵ درصد، صادرات محصولات چاپی افزایش یافت و این نتیجه زحمات عزیزان ما در عرصه صنعت چاپ است که تلاش کردند به کمک تولید ملی برآیند.

صالحی ادامه داد: تشکر دوم از سهمی است که صنعت چاپ در دو جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی سوم رمضان داشت. صنعت چاپ به گونه‌ای شاید تاریخش با مقاومت ملت ایران پیوند خورده است. به گونه‌ای صنعت چاپ با رساله جهادیه در ایران آغاز شده است. در دو جنگ تحمیلی دوم و سوم، صنعت چاپ نشان داد که پای کار ایران است، با تمام وجود، که بخشی از آن را در همین محفل امروز مشاهده کردیم.

وی افزود: عزیزانی که صنایع‌شان، واحد‌های صنفی‌شان ضربه دید، صدمه دید، اما از پای کار فاصله نگرفتند. صنعت چاپی که به کمک هم آمدند تا تولید ملی ایران نخوابد و نقش خودشان را در ۴۰ روز سنگین آتش و از آن روز تا به امروز که روز‌های نه آتش‌بس، بلکه توقف آتش و گاه‌وبیگاه همراه با آتش است، ادامه بدهند.

صالحی از تشکیل کارگروه مشترک برای رفع مشکلات صنعت چاپ خبر داد و گفت: جریان واردات تقلیل یافته و صادرات افزایش پیدا می‌کند. این، یک همکاری و هم‌افزایی بخش دولتی و حوزه صنعت چاپ است که فرصت‌سازی می‌کند برای اقتصاد صنعت چاپ و البته فاصله زیادی است بین آنچه هست و باید باشد.

وزیر ارشاد خاطرنشان کرد: در نامه‌ای که به وزیر صنعت نوشته شد و کارگروهی که ان‌شاءالله از هفته آینده شکل می‌گیرد، با هم‌فکری تشکل‌های صنعت چاپ، مسئله اصلی دیده شد؛ از تأمین ارز، حوزه تسهیلات، حوزه واردات و صادرات و حوزه‌هایی از این قبیل که در دستور کار این کارگروه مشترک قرار گرفت و بخشی از آن، همین حوزه خسارت و آسیب‌های دوره جنگ تحمیلی اخیر است.