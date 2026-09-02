سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس معتقد است که داور دربی یک پنالتی به نفع سرخپوشان نگرفته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محسن خلیلی سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس پس از پایان دربی ۱۰۷ اظهار کرد: از هواداران خوبمان که ما را تنها نگذاشتند و در اصفهان هم کنار تیم بودند، تشکر می‌کنم. همچنین از مسئولان شهر اصفهان بابت میزبانی خوب‌شان تشکر دارم.

او ادامه داد: دربی هر شهری وقتی در شهر خودش برگزار می‌شود جذابیت بیشتری دارد. ما هم انتظار داریم در ورزشگاه خودمان، آزادی، در کنار هواداران‌مان باشیم و امیدوارم این اتفاق در بازی بعدی رخ دهد.

سرپرست پرسپولیس درباره این مسابقه گفت: هم داخل زمین و هم روی سکو‌ها شرایط خوبی وجود داشت و فکر می‌کنم هواداران دو تیم بازی جذابی را دیدند.

خلیلی درباره داوری نیز عنوان کرد: به تیم داوری خسته‌نباشید می‌گویم، اما در بعضی صحنه‌ها سوت‌هایی زده می‌شود که به ضرر پرسپولیس است و به تیم آسیب می‌زند. انتظار داریم داوران دقت بیشتری داشته باشند، به‌خصوص در صحنه‌هایی که VAR می‌تواند کمک کند.

وی درباره صحنه مربوط به حسین کنعانی‌زادگان در اوایل بازی گفت: در آن صحنه پیراهن کنعانی‌زادگان کشیده شد و او روی زمین افتاد. از بیرون که نگاه کردم، به نظرم می‌توانست پنالتی باشد، البته باید دوباره صحنه را ببینم.

خلیلی گفت: امیدوارم در ادامه، داوران و VAR با دقت و حساسیت بیشتری صحنه‌های مهم بازی را بررسی کنند.

سرپرست پرسپولیس در واکنش به ادعای مدیر استقلال مبنی بر اینکه پرسپولیس در دربی قصر در رفت، گفت: فتاحی شاید در گوشی خود بازی دیگری را دیده است.

او بیان کرد: حتما از استقلال و آسانی شکایت می‌کنیم.