رئیس شبکه بهداشت شهرستان مرزی آستارا هشدار داد: به منظور جلوگیری از ورود بیماری به کشور از این مرز ایران باید پایگاه مراقبت‌های بهداشتی مرزی به سرعت احیا شود.

باشگاه خبرنگاران جوانهومن کریم زاده چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تجربه تلخ پاندمی کرونا، بر ضرورت تقویت مرزبانی زیستی و ارتقای پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی شهرستان آستارا تاکید و اظهارکرد: مرز‌ها خط اول دفاع سلامت کشور در برابر تهدید‌های نوپدید و بازپدید بیماری‌ها هستند.

وی ضمن تاکید بر پیامد‌های گسترده انسانی پاندمی کرونا در جهان و ایران، افزود: تجربه کرونا نشان داد که غفلت از رصد، پایش و مراقبت بهداشتی در مرز‌ها می‌تواند خسارت‌های جبران‌ناپذیری به سلامت جامعه وارد کند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا ادامه داد: هدف از ایجاد و تقویت پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی، جلوگیری از ورود و گسترش بیماری‌ها به داخل استان و کشور و اجرای دقیق نظام مراقبت سندرومیک همراه با اقدامات کنترلی به‌موقع است.

کریم زاده با اشاره به موقعیت راهبردی آستارا به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مرز‌های تجاری کشور، گفت: مرز آستارا به دلیل حجم بالای تردد افراد، کالا و شناورها، نیازمند پایگاه‌های فعال، مجهز و توانمند مراقبت بهداشتی است و این موضوع یک ضرورت انکارناپذیر است.

وی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت و امنیت در مرز‌ها تصریح کرد: انجام مراقبت‌های بهداشتی بر ورود افراد و کالا‌ها امری بدیهی است و لازم است زیرساخت‌ها، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز پایگاه‌های بهداشتی مرزی این منطقه با حداکثر ظرفیت فراهم و تقویت شود.

رئیس شبکه بهداشت و درمان آستارا خاطرنشان کرد: تقویت مرزبانی زیستی، نقش موثری در ارتقای امنیت سلامت کشور دارد و همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای تحقق این هدف ضروری است.

کریم زاده با بیان اینکه سلامت مردم داخل کشور و حتی کشور‌های همسایه تا حد زیادی وابسته به عملکرد پایگاه‌های مراقبت بهداشتی مرزی است، بر لزوم تقویت مرزبانی زیستی و توجه ویژه به این پایگاه‌ها تأکید کرد.

وی ضمن تشریح رسالت حوزه بهداشت در پیشگیری از ورود و انتشار بیماری‌های واگیر، به بیان چالش‌های موجود در اجرای برنامه‌های مراقبت بهداشتی مرزی از جمله کمبود فضا‌های فیزیکی، جانمایی پایگاه‌ها و اقدامات انجام‌شده توسط پایگاه‌های مراقبت مرزی شهرستان پرداخت.

برچسب ها: هشدار ، بیماری
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