باشگاه خبرنگاران جوان - هومن کریم زاده چهارشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به تجربه تلخ پاندمی کرونا، بر ضرورت تقویت مرزبانی زیستی و ارتقای پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی شهرستان آستارا تاکید و اظهارکرد: مرزها خط اول دفاع سلامت کشور در برابر تهدیدهای نوپدید و بازپدید بیماریها هستند.
وی ضمن تاکید بر پیامدهای گسترده انسانی پاندمی کرونا در جهان و ایران، افزود: تجربه کرونا نشان داد که غفلت از رصد، پایش و مراقبت بهداشتی در مرزها میتواند خسارتهای جبرانناپذیری به سلامت جامعه وارد کند.
رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان آستارا ادامه داد: هدف از ایجاد و تقویت پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی، جلوگیری از ورود و گسترش بیماریها به داخل استان و کشور و اجرای دقیق نظام مراقبت سندرومیک همراه با اقدامات کنترلی بهموقع است.
کریم زاده با اشاره به موقعیت راهبردی آستارا بهعنوان یکی از مهمترین مرزهای تجاری کشور، گفت: مرز آستارا به دلیل حجم بالای تردد افراد، کالا و شناورها، نیازمند پایگاههای فعال، مجهز و توانمند مراقبت بهداشتی است و این موضوع یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی با تاکید بر اهمیت حفظ سلامت و امنیت در مرزها تصریح کرد: انجام مراقبتهای بهداشتی بر ورود افراد و کالاها امری بدیهی است و لازم است زیرساختها، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز پایگاههای بهداشتی مرزی این منطقه با حداکثر ظرفیت فراهم و تقویت شود.
رئیس شبکه بهداشت و درمان آستارا خاطرنشان کرد: تقویت مرزبانی زیستی، نقش موثری در ارتقای امنیت سلامت کشور دارد و همکاری همهجانبه دستگاههای اجرایی و نظارتی برای تحقق این هدف ضروری است.
کریم زاده با بیان اینکه سلامت مردم داخل کشور و حتی کشورهای همسایه تا حد زیادی وابسته به عملکرد پایگاههای مراقبت بهداشتی مرزی است، بر لزوم تقویت مرزبانی زیستی و توجه ویژه به این پایگاهها تأکید کرد.
وی ضمن تشریح رسالت حوزه بهداشت در پیشگیری از ورود و انتشار بیماریهای واگیر، به بیان چالشهای موجود در اجرای برنامههای مراقبت بهداشتی مرزی از جمله کمبود فضاهای فیزیکی، جانمایی پایگاهها و اقدامات انجامشده توسط پایگاههای مراقبت مرزی شهرستان پرداخت.