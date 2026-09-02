باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که تصمیم آلمان برای بستن سرکنسولگری روسیه در شهر بن و همچنین «خانه علوم و فرهنگ روسیه» در برلین، گام دیگری در مسیر نابودی نهایی روابط روسیه و آلمان است و اقدامات ضدروسی برلین با واکنش سخت مسکو روبهرو خواهد شد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیهای اعلام کرد: «ما تصمیم دولت آلمان برای بستن سرکنسولگری روسیه در بن و خانه علوم و فرهنگ روسیه در برلین را که تحت این بهانه ساختگی اتخاذ شده است، گام دیگری در مسیر نابودی نهایی ظرفیت روابط دوجانبه میدانیم؛ روابطی که نسلهای مختلف سیاستمداران و دیپلماتهای روس و آلمانی برای ایجاد آن تلاش کردهاند.»
این وزارتخانه افزود: «ما تأکید کردیم که برلین آگاهانه وارد مسیر یک اقدام تحریکآمیز آشکار شده است که هدف آن تشدید تنش در روابط روسیه و آلمان است. اقدامات مقامهای آلمانی با واکنش سخت مواجه خواهد شد.»
این موضع روسیه پس از آن اعلام شد که آلمان تصمیم گرفت سرکنسولگری روسیه در بن را تعطیل کند. برلین همچنین روند پایان دادن به توافق مربوط به فعالیت خانه روسیه در برلین را آغاز کرده است. مقامهای آلمانی روسیه را مسئول یک حادثه پهپادی در فرودگاه لایپزیگ/هاله دانستهاند؛ اتهامی که مسکو آن را رد کرده است.
منبع: تاس