باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیام نیازمند دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس بعد از تساوی در دربی ۱۰۷ اظهار کرد: هر دو تیم برای برد آمده بودند و بازی جذابی را به نمایش گذاشتند. ما قدردان زحمات تماشاگران هستیم که در اصفهان هم ما را تنها نگذاشتند. باید سعی و تلاش خودمان را بیشتر کنیم تا پرسپولیس به موفقیت برسد و باعث شادی هواداران شویم.

او افزود: بعد از گلی که به ثمر رساندیم، اگر روندمان را حفظ می‌کردیم بهتر بود. در مجموع بازی خوبی انجام دادیم. بازیکنانی که امسال آمده‌اند با انگیزه هستند اما نیازمند تجربه هستیم. چون تغییرات زیادی داشته‌ایم، هفته به هفته هماهنگ‌تر می‌شویم و فکر می‌کنم شرایط بهتری را تجربه کنیم.

نیازمند درباره گلی که از یاسر آسانی دریافت کرد، گفت: گلی که خوردم اتفاق است و برای هر دروازه‌بانی می‌افتد. زاویه ضربه خیلی نزدیک بود اما سعی خودم را کردم. یک لحظه توپ پله شد و روی پای راست آسانی افتاد.انصافاً یاسر آسانی بازیکن خوب و باکیفیتی است. او جزو معدود بازیکنان خارجی باکیفیتی است که در لیگ ایران بازی می‌کند. استقلال هم تیم خوب و محترمی است.

او درباره نقشی که روی گل خورده داشت،گفت: دروازه‌بان روی گل‌های خورده نقش دارد، اما دفاع تیمی و ساختار دفاعی نقشش پررنگ‌تر است. گل خوردن و نخوردن به کار تیمی ربط دارد.

نیازمند درباره بازی در ورزشگاه نقش جهان هم گفت: در نقش جهان خاطرات شیرینی دارم. سال‌ها برای سپاهان بازی کردم و حضور در این ورزشگاه باعث شد تا تجدید خاطره کنم.