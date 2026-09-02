معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: برخورد شدید خودروی پراید با کامیون ۲ کشته و سه مصدوم برجاگذاشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسلم فائق‌نیا معاون فنی و عملیات اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سبزوار گفت: برخورد شدید خودروی پراید با کامیون در میدان «مشاهیر» سبزوار ۲ کشته و سه مصدوم برجاگذاشت.

 برای امداد رسانی این حادثه که عصر امروز رخ داد، سه دستگاه آمبولانس به محل اعزام شدند.

وی تصریح کرد: در این حادثه ۲ نفر بر اثر شدت جراحات جان باختند و سه مصدوم دیگر با حال عمومی وخیم به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

جانشین فرمانده انتظامی سبزوار نیز گفت: راننده کامیون پس از وقوع تصادف از محل حادثه متواری شد.

سرهنگ قاسم یوسفی افزود: علت نهایی تصادف از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

برچسب ها: حادثه رانندگی ، کشته و مصدوم
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