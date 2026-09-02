رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: جسد نوجوان ۱۳ ساله که در رودخانه دز غرق شده بود؛ با تلاش تیم غواصی آتش نشانی از آب بیرون کشیده شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالحسین معظم‌فر رییس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت: جسد نوجوان ۱۳ ساله که در رودخانه دز غرق و جان خود را از دست داده بود با تلاش تیم غواصی آتش نشانی از آب بیرون کشیده شد.

غرق شدن این نوجوان ساعت ۱۶ امروز به سامانه ۱۲۵ آتش نشانی اعلام شد و به سرعت تیم‌های غواصی این آتش نشانی به محل اعزام شد.

وی ادامه داد: دبی و سطح آب رودخانه دز با همکاری و هماهنگی انجام شده با مسوولان سد تنظیمی، به منظور تسهیل در غواصی و انجام عملیات جست‌و‌جو کاهش داده شد.

رییس سازمان آتش نشانی دزفول با بیان اینکه این نوجوان در پایین‌دست پل قدیم دزفول غرق شده بود، بیان کرد: تیم‌های غواصی و امداد و نجات آتش نشانی دزفول پس از حدود ۲ ساعت عملیات جست‌و‌جو، موفق به کشف و خارج کردن پیکر نوجوان از آب شدند.

وی ضمن توصیه به شهرمندان و گردشگران برای رعایت اصول ایمنی افزود: توصیه یه شهرودان و گردشگران این است که از شنا کردن در مناطق ممنوعه و نقاط ناایمن رودخانه دز به طور جدی خودداری کنند و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.