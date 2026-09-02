باشگاه پرسپولیس قصد دارد به‌دلیل حضور آسانی در دیدار امشب مقابل استقلال، از این باشگاه شکایت کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پس از پایان دیدار پرسپولیس و استقلال که با تساوی یک-یک به پایان رسید، باشگاه پرسپولیس اعتراض رسمی خود نسبت به حضور یاسر آسانی، بازیکن خارجی استقلال در این مسابقه را به کمیته انضباطی ارائه کرد.

باشگاه پرسپولیس معتقد است حضور آسانی در ترکیب استقلال از نظر قانونی محل ایراد بوده و این بازیکن شرایط لازم برای همراهی آبی‌پوشان در این دیدار را نداشته است.

آسانی پیش از شروع فصل از ایران رفت و سپس در پست‌های اینستاگرامی عنوان کرد که قراردادش را فسخ کرده است . بااین‌حال او مدتی بعد به ایران برگشت و برای استقلال به میدان رفت.

 پرسپولیس، سپاهان و مس شهربابک معتقدند آسانی به دلیل بسته‌بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی آبی‌پوشان اجازه بازی ندارد، اما کمیته انضباطی  بازی او را قانونی دانسته است.

حالا پرسپولیس پس از ردشدن اعتراض دو تیم سپاهان و مس شهربابک، با ثبت اعتراض رسمی خود در کمیته انضباطی، خواستار بررسی وضعیت این بازیکن و نحوه حضور وی در دیدار دربی ۱۰۷ شده است.

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران ، دربی پایتخت
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