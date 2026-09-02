باشگاه خبرنگاران جوان - اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه شامگاه چهارشنبه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به اظهارات دبیرکل سازمان ملل درباره عملکرد این سازمان که به نظر وی در زمینه «جلوگیری از بروز جنگ بین ابرقدرتها» موفق بوده است، نوشت: «داگ هامرشولد» زمانی هشدار داده بود که سازمان ملل نباید به یک ماشین برگزاری کنفرانسهای ایستا در خدمت دیپلماسی قدرتهای بزرگ فروکاسته شود، بلکه باید ابزاری پویا برای پاسداری از امنیت کشورهای کوچک باشد. او تمام دوران مسئولیت خود را برای پیشبرد همین باور صرف کرد.
وی افزود: امروز، اما دبیرکل سازمان ملل گویا مأموریت سازمان را به چیزی در حد «جلوگیری از جنگ میان ابرقدرتها» تقلیل داده است. این قرائت حداقلی، هم گمراهکننده است و هم خطرناک. چنین برداشتی از بند ۴ ماده ۲ منشور، اکثریت قاطع اعضای سازمان ملل را بیربط معرفی میکند، تقریباً هر جنگی را توجیه میکند، اصول و اهداف بنیادین منشور را بیمعنا میکند و از آن بدتر، جنایتهایی را که بازیگران به اصطلاح 'ابرقدرت' در تجاوز به دیگران مرتکب میشوند، سفیدشویی میکند.
بقایی گفت: با این معیار، جنگها و جنایتهای ارتکابی در کره، ویتنام، کنگو، عراق، افغانستان، یمن، سودان و غزه همگی موفقیت به شمار میآیند [چراکه بین ابرقدرتها نبوده است].
سخنگوی وزارت خارجه با طرح سوالی نوشت: آیا این، پیام شایستهای از سوی یک دبیر کل در آستانه پایان دوره مسئولیت است؟