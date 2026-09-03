کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس به درگیری اش با عارف آغاسی مدافع استقلال در دربی ۱۰۷ واکنش نشان داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - حسین کنعانی زادگان کاپیتان پرسپولیس درباره تساوی این تیم برابر استقلال در دربی ۱۰۷ اظهار کرد:  دو سال است که میزبانی نداریم. بازی در آزادی شرایط خیلی فرق می‌کند. امسال تارتار تیم جوانی درست کرده است و  در ادامه لیگ بهتر می‌شویم.

او درباره ناراحتی سرگیف از تعویض گفت: در این باره با مربیان صحبت کنید.

کنعانی زادگان درباره درگیری با عارف آقاسی بیان کرد:  اول اینکه فوتبال است و نیامدیم که پینگ پنگ بازی کنیم. در فوتبال ضربه هست.   من با هیچ کسی درگیر نشدم و سعی می‌کنم همیشه جدا کنم و تیم را یکدل کنم. نمی‌خواهم به کسی بی ادبی کنم.  

کاپیتان  پرسپولیس گفت: در اول بازی موز و سنگ و همه چیز به سمت ما پرتاب کردند. من با بنیادی فرد بحثی نداشتم و امروز هم قضاوت خوبی کرد. من به داور فقط در یک صحنه به او گفتم به VAR مراجعه کن بی عدالتی نشود. امسال شد ۱۰ سال که استقلال نبرده است.

او بیان کرد: مهم موفقیت پرسپولیس است. ۴۰ میلیون نفر هوادار داریم. من همیشه به هوادار و رسانه احترام گذاشتم، اما  رسانه‌ها دنبال حاشیه هستند تا مطلب جذاب شود. رسانه‌ها هم باید به فوتبالیست‌ها احترام بگذارند. امروز هم استقلالی‌ها به من فحاشی زیادی کردند، اما سرم را پایین انداختم، اما برخی شورش را در آورده‌اند  و به برخی بازیکنان فحش ناموسی می‌دهند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، دربی پایتخت
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