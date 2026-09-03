باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - وحید فاضلی دستیار مهدی تارتار، پس از تساوی در دربی ۱۰۷ درباره این مسابقه اظهار کرد: به هر دو تیم خسته نباشید میگویم. بازی خوب پرهیجان بود. علیرغم اینکه هیجان بازی بالا بود، خیلی وقتها دو تیم با منطق بازی میکردند و موقعیتهای خوبی داشتیم، البته فکر میکنم کفه ترازو سمت ما بیشتر بود. اگر توپی که علی علیپور اوایل بازی به دست آورد گل میشد، شرایط بازی خیلی تغییر میکرد، اما جایی که باید عقب مینشستیم، این کار را نکردیم.
او ادامه داد: شاید هر تیم دیگری بود، بعد از گل عقب مینشست اما ما حمله کردیم و موقعیت هم داشتیم اما آنها هم خوب بازی میکردند. تیم باکیفیتی هستند و در ادامه هم خواهید دید، اما ما هم خیلی باکیفیت و قوی بازی کردیم و میتوانستیم برنده بازی باشیم و افسوس این را خواهیم خورد، اما ضمن احترام به تیم حریف، آنها هم در دقایقی موقعیتهای خوبی داشتند.
فاضلی درباره نیمکتنشینی اوستون اورونوف گفت: این سناریویی است که از تیم ملی ازبکستان شروع شده است. آنجا هم اورونوف بازی نکرد. او بازیکنی است که بدن حساسی دارد و باید مدیریت شود. دیر به ما اضافه شد و در بدنسازی نبود. ما هم سعی میکنیم ضمن حفظ این بازیکن بتوانیم در دقایق بیشتری از او استفاده کنیم. اینطور نیست که مورد تایید کادرفنی نباشد. اورونوف یک بازیکن باارزش است اما میبینید که در آن پست، بیفوما با چه کیفیتی بازی میکند. مهدی محبی، عمری و همه باکیفیت هستند. رقابت است و باید بجنگند که جای خودشان را بگیرند.
او در واکنش به اینکه تعویضهای پرسپولیس در این بازی نتیجه نداده است، گفت: ما بعد از گل یک تعویض کردیم و آن هم عمری بود، چون حملات استقلال از سمت راست است. خوب هم کنترل کردیم. روی اوت دستی گل خوردیم که اسلامی وارد شد و بازیکنان او را ندیدند. ما گل را روی اوت دستی خوردیم، وگرنه بازیکنان خوب بودند. عمری هم موقعیت گل درست کرد و هم یک گل باید میزد و کیفیت خوبی داشت. بقیه بازیکنان هم دقیقه ۸۰ به بعد بودند و کمک کردند. شهرآبادی با جوانیاش کمک کرد و اورونوف در کنترل بازی کمک کرد. هم لاینآپ اولیه و هم تعویضها خوب بودند.
مربی پرسپولیس درباره دریافت گل توسط پیام نیازمند از زاویه بسته گفت: پیام جزو گلرهای خوب کشورمان است و عملکرد خوبی داشته است. به هر حال همه گلرهای بزرگ گل میخورند اما مربی گلرها و کادرفنی باید آنالیز کنند. پیام در همین چهار بازی خیلی وقتها ما را به بازی برگردانده و از او خیلی ممنونیم و خسته نباشید میگویم.