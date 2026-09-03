دیدار تیم های فوتبال فجرشهید سپاسی و مس شهر بابک در هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امشب برگزار می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پرونده مسابقات هفته پنجم لیگ برتر فوتبال امشب ساعت ۱۹ بسته می‌شود و تیم فجرشهید سپاسی پذیرای تیم مس شهربابک در شیراز است.

هر ۲ تیم هفته گذشته برابر حریفان خود به تساوی بدون گل دست یافتند و آنها امشب به دنبال ۳ امتیاز بازی هستند تا وضعیت خود را در جدول رده بندی بهبود ببخشند.

تیم فجر شهید سپاسی با یک برد و ۳ تساوی و کسب ۶ امتیاز در رتبه نهم جدول رده بندی قرار دارد. این تیم شیرازی با حمایت هواداران خود به دنبال برد بازی خانگی برابر تیم مس شهر بابک هستند تا رتبه خود را در جدول رده بندی ارتقا بدهند.

فجری‌ها در دو دیداری که تاکنون در شیراز برگزار کرده‌اند، با وجود حمایت تماشاگران نتوانسته‌اند به پیروزی برسند و اکنون در سومین میزبانی خود به دنبال شکستن این طلسم هستند.

در آن طرف، تیم مس شهر بابک که امسال لیگ برتری شده، تا الان بردی نداشته و با ۳ امتیاز در جایگاه شانزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است.

شاگردان قاسم شهبا می‌خواهند با بردن حریف شیرازی خود دست به شگفتی بزنند و اولین برد خود در لیگ برتر را کسب کنند، اما آنها جلوی هواداران فجر کار سختی پیش رو دارند.

تیم مس شهر بابک در دیدار‌های اخیر خود نتوانسته تیم فجر شهید سپاسی را شکست بدهد و این تیم به دنبال این هست که طلسم نبردن‌های خود را بشکند.

فجر به دنبال نخستین پیروزی خانگی و حفظ روند شکست‌ناپذیری خود است و مس می‌تواند با یک پیروزی در شیراز، هم نخستین برد فصلش را جشن بگیرد و هم نخستین شکست را به فجر تحمیل کند.