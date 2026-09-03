نوذر رودنیل کارشناس داوری درباره قضاوت بنیادی فر در بازی پرسپولیس و استقلال نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - نوذر رودنیل کارشناس داوری در گفت و گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره قضاوت موعود بنیادی فر در بازی پرسپولیس و استقلال در دربی ۱۰۷ اظهار کرد: همه خطا‌های گرفته شده درست بودند. در دقیقه ۱۱ بازی، داور یک ضربه ایستگاهی به نفع استقلال پشت محوطه جریمه در نظر گرفت که یک دقیقه و ۳۰ ثانیه طول کشید تا ضربه را بزنند. در دقیقه ۲۵ بازی، خطایی بر روی بازیکن پرسپولیس در محوطه جریمه استقلال صورت نگرفت و ادامه بازی درست بود. داور مسابقه باید ۵ دقیقه وقت اضافه برای نیمه اول بازی می‌گرفت، چون ۲ دقیقه در  زمان زدن ضربه ایستگاهی استقلال وقت تلف شد.  

او افزود: در دقیقه ۵۰ بازی، گل پرسپولیس صحیح بود. همچنین در دقیقه ۶۰ بازی، گل استقلال به درستی زده شد، اما یاسر آسانی بعد از زدن گل به پرچم کرنر لگد زد و باید اخطار می‌گرفت، اما داور مسابقه به او کارت نداد.  

رودنیل گفت: در دقیقه ۸۶ بازی، توپ به دست بازیکن استقلال در محوطه جریمه برخورد کرد، اما قابل تشخیص نبود. البته باید VAR به این صحنه ورود می‌کرد و از زوایای مختلف این صحنه را بررسی می‌کرد تا ببیند خطای هند بوده یا نبوده است. در دقیقه ۸۶ بازی، خطایی در محوطه جریمه پرسپولیس رخ نداد و ادامه بازی صحیح بود. هر ۲ گل هم سالم بودند.  

کارشناس داوری بیان کرد: نکته مهم این است که بنیادی فر ۱۹ سوت در مورد خطای بازیکنان در دربی زد. متاسفانه تماشاگران استقلال و پرسپولیس هم شی پرتاب می‌کردند و هم لیزر می‌انداختند و آنها چه زمانی می‌خواهند از این کار‌ها دست بردارند. این رفتارها، شایسته تماشاگران ما نیست. در مجموع قضاوت بنیادی فر خوب بود.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، تیم فوتبال استقلال تهران ، دربی پایتخت
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