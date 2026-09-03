باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که در حملات و جنایات آمریکا طی هشتم تا یازدهم شهریور ۱۸ تن شهید شدند.

کرمانپور در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت : بر اساس آخرین گزارش از ساعت ۲۰:۳۰ روز ۸ شهریور تا ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۱ شهریور،در پی حملات آمریکا ۱۴۲ نفر مصدوم و ۱۸ نفر شهید شدند.

وی افزود: از میان مصدومان، ۶۱ زن و ۴۴ نفر زیر ۱۸ سال بوده‌ و در میان شهدا نیز ۲ زن و یک کودک دیده‌ می‌شوند.

کرمانپور ادامه داد: پشت هر عدد، یک انسان و یک خانواده ایستاده است.