مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که در حملات و جنایات آمریکا طی هشتم تا یازدهم شهریور ۱۸ تن شهید شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد که در حملات و جنایات آمریکا طی هشتم تا یازدهم شهریور ۱۸ تن شهید شدند.

کرمانپور در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت : بر اساس آخرین گزارش از ساعت ۲۰:۳۰ روز ۸ شهریور تا ساعت ۲۰:۳۰ روز ۱۱ شهریور،در پی حملات آمریکا ۱۴۲ نفر مصدوم و ۱۸ نفر شهید شدند.

وی افزود: از میان مصدومان، ۶۱ زن و ۴۴ نفر زیر ۱۸ سال بوده‌ و در میان شهدا نیز ۲ زن و یک کودک دیده‌ می‌شوند.

کرمانپور ادامه داد: پشت هر عدد، یک انسان و یک خانواده ایستاده است.

برچسب ها: جنایت جنگی ، آمار شهدا
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