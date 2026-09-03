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 بیماری لوپوس چیست و چگونه در بدن ایجاد می‌شود؟  + فیلم

لوپوس یک بیماری مزمن است که می‌تواند بسیاری از قسمت‌های بدن را تحت تاثیر قرار بدهد.

باشگاه خبرنگاران جوان - لوپوس یک بیماری است که در آن سیستم‌ایمنی بدن به بافت‌ و اندام‌ها حمله کرده و منجر به ایجاد التهاب گسترده و آسیب بافتی می‌شود.

 

 

 

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