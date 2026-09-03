شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خرابی تلویزیون در شهرستان خنج استان فارس گلایه کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تماشای برنامه‌های تلویزیونی، اطلاع از اخبار روز، لذت دیدن یک فیلم سینمایی به همراه خانواده یا شنیدن موسیقی با استفاده از سیستم سینمای خانگی تلویزیون، از جمله تفریحات و سرگرمی‌هایی است که بعد از فعالیت‌های روزمرده خانواده‌ها را دور هم جمع می‌کند.اما گاهی اوقات وجود عیب و ایراد یا خرابی تلویزیون بسیار ناخوشایند و کلافه کننده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از خرابی تلویزیون در شهرستان خنج استان فارس خبر داد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و درود تلویزیون شهرستان خنج استان فارس از دیروز تا الان قطع است و تاکنون هنوز وصل نشده با توجه به شرایط جنگی کشور و اطلاع رسانی به عمومی مردم از طریق رسانه ملی الان ۴۸ ساعته تلویزیون قطع است و مشکل رفع نشده لطفا اگر امکان دارد پیگیری شود.

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برچسب ها: اختلال ، برنامه‌های تلویزیونی ، سوژه خبری
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